Prințul Harry ar vrea ca Meghan Markle să lămurească neînțelegerile cu un important membru al familiei regale. Ce spun apropiații

Prințul Harry ar încerca să pună capăt conflictului dintre Meghan Markle și Kate Middleton, în speranța că o reconciliere ar putea contribui și la refacerea relațiilor cu familia regală britanică.

Potrivit unor surse citate de RadarOnline și care nu au fost confirmate oficial de reprezentanții ducilor de Sussex sau ai Palatului Kensington, ducele de Sussex consideră că relația tensionată dintre Meghan și prințesa de Wales reprezintă unul dintre principalele obstacole în calea unei apropieri de familia regală.

O sursă susține că Harry și-ar dori ca soția sa să lase în urmă conflictele din trecut și să încerce o reconciliere cu Kate Middleton.

„Harry este convins că, dacă Meghan și Kate ar reuși să își rezolve neînțelegerile, ar exista șanse mai mari pentru o apropiere de restul familiei regale”, a declarat sursa citată.

Aceeași sursă afirmă că prințul ar încerca să găsească o modalitate prin care cele două să poată avea o discuție sinceră, departe de atenția publicului și a presei.

Relațiile dintre ducii de Sussex și familia regală rămân reci

Relațiile dintre prințul Harry și familia regală s-au deteriorat după retragerea sa și a lui Meghan Markle din îndatoririle regale, în 2020. Tensiunile au fost amplificate ulterior de interviul acordat realizatoarei Oprah Winfrey, de documentarul lansat pe Netflix și de volumul autobiografic Spare, în care ducele de Sussex a făcut mai multe dezvăluiri despre familia regală.

În ultimele luni au existat mai multe speculații privind o posibilă reconciliere între Harry și tatăl său, regele Charles, însă până în prezent nu există semne clare că relațiile dintre cele două tabere s-ar fi îmbunătățit semnificativ.

Până în acest moment, nici prințul Harry și Meghan Markle, nici reprezentanții Palatului Kensington nu au comentat informațiile privind presupusul plan de reconciliere dintre Meghan și Kate Middleton.

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