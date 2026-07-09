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Promisiunea pe care Gabi Mureșan i-a făcut-o soției sale. Daniela și fostul internațional erau împreună de peste 20 de ani

De: Andreea Stăncescu 09/07/2026 | 16:06
Promisiunea pe care Gabi Mureșan i-a făcut-o soției sale. Daniela și fostul internațional erau împreună de peste 20 de ani
Ce i-a promis Gabi Mureșan soției sale
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Gabriel Mureșan, fost internațional al României și unul dintre cei mai apreciați jucători din istoria recentă a CFR Cluj, s-a stins din viață la doar 44 de ani. Vestea a căzut ca un trăsnet atât pentru apropiații săi, cât și pentru suporterii care i-au urmărit și admirat cariera. Dincolo de performanțele din fotbal, fostul mijlocaș era un familist convins și se bucura de o căsnicie de peste două decenii alături de soția sa, Daniela.

Gabriel Mureșan a fost găsit înecat într-un lac aflat la ieșirea din localitatea Șaeș, spre Apold. Dispariția sa a provocat un val de emoție în lumea sportului, acolo unde a fost respectat atât pentru determinarea din teren, cât și pentru caracterul său.

Sursa foto; Facebook

Gabi Mureșan și Daniela, relație de peste 20 de ani

Povestea de dragoste dintre Gabriel și Daniela a început în perioada în care fostul fotbalist făcea primii pași în cariera profesionistă. Cei doi au rămas împreună mai bine de 20 de ani și au construit o familie frumoasă, fiind părinții a doi băieți. Fiul cel mare are 17 ani, iar mezinul familiei are 11 ani, copiii reprezentând cea mai mare bucurie a lor.

După retragerea din activitatea sportivă, Gabriel Mureșan a ales să înceapă un nou capitol al vieții. Împreună cu familia s-a mutat în Apold, satul natal al soției sale, unde s-a implicat activ în viața comunității și a fost ales primar al comunei. Tot în această perioadă, el și Daniela au investit aproximativ 500.000 de euro într-un proiect turistic de suflet.

„M-am săturat de cantonamente. Dacă eram antrenor trebuia să fiu mai implicat. Am avut o înțelegere cu soția, după ce am venit din Rusia și am jucat doi ani la Târgu Mureș”, a spus Gabi Mureșan.

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Gabi Mureșan și-a serbat ultima zi de naștere în locul în care și-a pierdut viața. Pensiunea din Mureș era proiectul lui de suflet

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