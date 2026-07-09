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BANC | Am primit cadou un cântar care vorbește

De: Anca Chihaie 09/07/2026 | 16:36
BANC | Am primit cadou un cântar care vorbește
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Este joi, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Am primit cadou un cântar care vorbeşte!

M-am urcat pe el și mi-a zis:

– Lăsați glumele și cântăriţi-vă pe rând!

Alte bancuri haioase

Ion la examenul de șoferie

Ion dă examenul pentru permis. Examinatorul îl întreabă:
– Ion, imaginează-ți că mergi pe un drum îngust. În stânga ai o prăpastie, în dreapta un zid. În față vezi o bătrânică și un copil. Pe cine lovești?
Ion se gândește câteva secunde și răspunde:
– Bătrânica.
Examinatorul, indignat:
– Greșit! Apeși frâna!
Ion dă din cap:
– Așa e… dar dumneavoastră m-ați întrebat pe cine lovesc, nu ce trebuia să fac.

Vânătorul și ursul

Un vânător merge în pădure hotărât să prindă cel mai mare urs.
După câteva ore, vede un urs uriaș și trage. Ursul dispare după un copac.
Când ajunge acolo, ursul îl bate pe umăr și spune:
– Ai ratat. Acum ai două variante: ori te bat zdravăn, ori…
Vânătorul, rușinat, pleacă acasă.
A doua zi vine cu o pușcă și mai mare. Îl vede din nou pe urs, trage… iar ratează.
Ursul apare iar:
– Iar ai ratat. Știi regulile.
Vânătorul pleacă și mai hotărât.
A treia zi vine cu un lansator de rachete. Țintește, trage… explozie uriașă!
Se ridică fumul, iar ursul apare complet nevătămat:
– Auzi… fii sincer. Tu nu vii aici la vânătoare, nu-i așa?

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