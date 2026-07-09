Bogdan Mara, șocat de moartea fulgerătoare a lui Gabi Mureșan. S-au văzut cu puțin timp înainte de tragedie: „Toată lumea l-a iubit și l-a apreciat”

Vestea morții lui Gabriel Mureșan a cutremurat întreaga lume a fotbalului românesc! Prietenii, colegii și oamenii care l-au susținut de-a lungul carierei sunt în stare de șoc după trecerea în neființă a fostului fotbalist în vârstă de doar 44 de ani. Printre cei care l-au cunoscut și chiar a fost un bun prieten cu el se numără și Bogdan Mara. Fostul director sportiv de la CFR Cluj este șocat de moartea fulgerătoare a lui Gabriel Mureșan. Cei doi se întâlniseră în urmă cu puțin timp, iar Mara s-a arătat uimit de Gabriel Mureșan la acea vreme. Ce i-a spus acesta ultima dată când s-au văzut, a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Fotbalul românesc a fost zguduit de vestea morții lui Gabriel Mureșan, unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria lui CFR Cluj, un fotbalist de excepție, cu nouă selecții la naționala României. La doar 44 de ani, acesta s-a stins din viață în mod tragic, înecat într-un lac din localitatea mureșeană Șeaș, aproape de Apold, comuna unde era primar în funcție. Colegii și prietenii sunt devastați de vestea morții sale, cu atât mai mult cu cât nimic nu avea să prevestească sfârșitul său tragic. Gabriel Mureșan era un bărbat în putere, respectat și apreciat de întreaga comunitate. Și foștii săi colegi de la CFR sunt devastați de moartea sa.

Fostul director al CFR Cluj, despre ultima întâlnire cu Gabi Mureșan: „Când l-am văzut, l-am întrebat: Ce faci, mai joci?”

Gabriel Mureșan și-a găsit sfârșitul tragic în urma unui incident devastator și a lăsat în urmă o soție îndurerată, dar și numeroși prieteni care sunt devastați de moartea sa. Unul dintre apropiații săi și fostul coleg de la CFR Cluj a dezvăluit că este încă în stare de șoc de la aflarea veștii, cu atât mai mult cu cât bărbatul se întâlnise cu Gabriel cu puțin timp în urmă. Ba chiar, ne dezvăluie Bogdan Mara, fostul fotbalist era într-o formă fizică de invidiat.

„Este o veste cumplită pentru noi toți cei care l-am cunoscut, care am lucrat cu el împreună și la Echipa Națională și la CFR Cluj. Un băiat senzațional, un lider de echipă, un bărbat puternic. A fost un șoc atât de mare pentru că știam că este în putere. L-am întâlnit la CFR acum câteva luni la un meci și când l-am văzut cum arată fizic, l-am întrebat: „Gabi, ce faci, mă? Încă mai joci?” Râdea”, a dezvăluit Bogdan Mara pentru CANCAN.RO.

De asemenea, fostul director sportiv al CFR Cluj ne-a mărturisit că Gabriel Mureșan era unul dintre cei mai atenți sportivi. Avea grijă la alimentație, făcea sport, motiv pentru care era într-o formă fizică foarte bună. Desigur că nimeni și nimic nu avea să prevestească sfârșitul său tragic.

„Ne șochează pe toți vestea aceasta. El era o persoană care făcea sport mereu, avea grijă de el din toate punctele de vedere, am rămas fără cuvinte. Este o mare pierdere pentru că în afară de faptul că era un mare atlet și un mare sportiv, era și o persoană de o mare calitate. Era un băiat pe care toată lumea l-a iubit și l-a apreciat. Ne pare rău și Dumnezeu să-l odihnească și condoleanțe familiei”, a transmis fostul director sportiv al CFR Cluj.

Trecerea în neființă a lui Gabi Mureșan reprezintă o pierdere uriașă pentru fotbalul românesc. Palmaresul său impresionant cuprinde 9 trofee naționale. Cele mai mari reușite le-a obținut la CFR Cluj unde a câștigat 3 campionate, 3 Cupe și două Supercupe, plus o a treia Supercupă în tricoul celor de la ASA Târgu Mureș. În 2017, Mureșan s-a retras din sport și a urmat o carieră în politică. S-a întors în Apold, comuna sa natală, situată la 15 kilometri de Sighișoara, unde a devenit primar și se afla la al doilea mandat.

CITEȘTE ȘI: Gabi Tamaș, copleșit de durere după moartea lui Gabi Mureșan: „Vreau să îmi aduc aminte de el când era în viață”

ACCESEAZĂ ȘI: Ultimele clipe din viața lui Gabi Mureșan. Ce i-a spus părintelui Toni Lucian Dumitru, cu câteva minute înainte să moară