Ce a descoperit un turist aflat în vacanță la Mamaia. „N-am mai auzit așa ceva”

Un turist român și-a împărtășit experiența avută în stațiunea Mamaia, iar relatarea publicată pe platforma Reddit a stârnit numeroase reacții și dezbateri în rândul internauților. Acesta s-a declarat dezamăgit atât de serviciile întâlnite în timpul vacanței, cât și de raportul dintre prețuri și calitatea oferită.

Un român care și-a petrecut concediul în Mamaia susține că vacanța nu a decurs așa cum spera. Cea mai neplăcută experiență a avut-o într-un restaurant, unde a comandat un preparat tradițional, însă ceea ce i-a fost adus la masă l-a luat complet prin surprindere.

Ce a primit românul la restaurant

Cea mai mare nemulțumire a vizat un restaurant unde a comandat chiftele, însă preparatul primit nu a fost deloc ceea ce se aștepta. Turistul susține că, în locul rețetei tradiționale, i-au fost servite bucăți de mici acoperite cu sos de roșii și prezentate drept chiftele.

Surprins de situație, acesta a cerut explicații personalului, însă reprezentantul localului i-a confirmat că preparatul era realizat în acest mod, fără a considera că este o problemă.

„Mâncarea a fost ceva rău, ceva extrem de rău. Sunt niște prețuri foarte mari și mâncarea este o mizerie ordinară. Am comandat chiftele de la un restaurant „tradițional românesc” și am primit mici tăiați în bucățele, ca să arate ca niște chiftele cu sos roșu. Ați auzit vreodată de chiftele făcute din carne de mici? Acum auziți. Când am chemat șeful de sală, a dat din umeri și a zis că da, știe din ce sunt făcuți”, a scris turistul în postarea de pe Reddit.

Nemulțumirile nu s-au oprit însă la experiența culinară. Românul a povestit că și pe plajă a întâmpinat dificultăți. Potrivit acestuia, în anumite zone lipsesc toaletele publice, iar acolo unde există, accesul se face contra unei taxe de 3 lei. De asemenea, el a susținut că șezlongurile sunt ocupate foarte repede, astfel că turiștii care ajung mai târziu dimineața au șanse reduse să mai găsească locuri disponibile.

Postarea a atras numeroase comentarii, iar un alt utilizator i-a oferit câteva recomandări pentru viitoarele vacanțe pe litoral. Acesta a sugerat rezervarea cazării prin platforme precum Airbnb, după analizarea atentă a recenziilor și fotografiilor. Totodată, a recomandat alegerea restaurantelor apreciate și de localnicii din Constanța, evitând localurile orientate exclusiv către turiști.

În plus, acesta i-a sfătuit pe vizitatori să aibă în cameră câteva produse alimentare de bază, pentru situațiile în care nu găsesc rapid un loc potrivit unde să ia masa.

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