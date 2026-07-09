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Are doar 600 de locuitori, dar este vizitat de turiști din întreaga lume. Cum arată satul care se bucură de multă popularitate

De: Andreea Stăncescu 09/07/2026 | 18:14
Are doar 600 de locuitori, dar este vizitat de turiști din întreaga lume. Cum arată satul care se bucură de multă popularitate
Satul pare scos dintr-o poveste / Sursa foto: Shutterstock
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Ascuns printre dealurile verzi ale regiunii Cotswolds, un sat din Anglia pare desprins dintr-o carte de povești. Cu locuințe construite din piatră, acoperite de iederă, un râu care traversează așezarea și peisaje spectaculoase, Bibury continuă să atragă turiști din întreaga lume și a primit recent o nouă recunoaștere internațională. Totuși, popularitatea sa începe să creeze probleme pentru localnici.

Bibury este considerat unul dintre cele mai pitorești sate din Marea Britanie și impresionează prin atmosfera sa autentică. Vizitatorii ajung aici pentru a admira arhitectura tradițională, străduțele înguste și natura bine conservată.

Printre cele mai cunoscute atracții se numără Arlington Row, un șir de căsuțe din piatră ridicate în secolul al XIV-lea, considerate unele dintre cele mai fotografiate clădiri din Regatul Unit. Imaginea acestora a fost inclusă inclusiv în designul pașapoartelor britanice.

Sursa foto: Shutterstock

Ce atracții poți găsi în Bibury

O altă atracție apreciată este Bibury Trout Farm, cea mai veche păstrăvărie funcțională din Anglia, deschisă în 1902. Alimentată de izvoare naturale, aceasta atrage anual mii de turiști care pot pescui sau descoperi modul în care sunt crescuți păstrăvii. În apropiere se află și Rack Isle, o pajiște traversată de apă, folosită odinioară pentru uscarea lânii și transformată astăzi într-o rezervație pentru păsări sălbatice.

Farmecul satului a făcut ca Bibury să fie ales și ca decor pentru mai multe producții cinematografice, inclusiv filmul fantastic Stardust. De-a lungul timpului, frumusețea locului a fost apreciată de numeroși artiști și scriitori, fiind considerat unul dintre cele mai spectaculoase sate din Anglia.

În ciuda succesului turistic, mulți dintre cei aproximativ 600 de locuitori spun că numărul foarte mare de vizitatori afectează liniștea comunității. Străzile înguste sunt aglomerate zilnic de autocare, excursii organizate și mașini, iar infrastructura satului face cu greu față fluxului de turiști. Mulți dintre aceștia petrec doar câteva minute în Bibury, opresc pentru fotografii și pleacă mai departe.

Totuși, nu toți localnicii privesc fenomenul negativ. Proprietarii afacerilor locale, inclusiv cei ai păstrăvăriei și magazinelor de suveniruri, consideră că turismul reprezintă o sursă importantă de venit și contribuie la dezvoltarea economică a satului.

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