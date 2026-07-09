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Sora victimei lui Emil Gânj, obligată să poarte brățară electronică. Decizia instanței

De: Anca Chihaie 09/07/2026 | 19:17
Sora victimei lui Emil Gânj, obligată să poarte brățară electronică. Decizia instanței
Foto: social media
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Sora Andei Gyurca, tânăra ucisă în vara anului trecut în județul Mureș de Emil Gânj, se află în centrul unui nou dosar de violență domestică. Judecătoria Luduș a emis un ordin de protecție valabil șase luni, prin care femeii i-au fost impuse mai multe restricții în relația cu partenerul său de viață, după ce instanța a apreciat că există suficiente elemente care indică existența unor acte de agresiune.

Potrivit soluției pronunțate de instanță, femeia trebuie să păstreze o distanță minimă de 50 de metri față de concubin și față de locuința acestuia. De asemenea, îi este interzis orice contact telefonic sau prin alte mijloace de comunicare cu bărbatul și va purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, măsură menită să asigure respectarea obligațiilor stabilite prin ordinul de protecție.

Sora victimei lui Emil Gânj, obligată să poarte brățară electronică

Hotărârea este executorie, ceea ce înseamnă că restricțiile intră în vigoare imediat, chiar dacă aceasta poate fi contestată în condițiile prevăzute de lege.

Dosarul apare într-un context extrem de sensibil pentru familia Gyurca, care se află de mai multe luni sub atenția autorităților după uciderea Andei Gyurca, una dintre cele mai mediatizate crime din ultimii ani. Membrii familiei beneficiază în continuare de măsuri de protecție, iar cazul rămâne unul cu un impact puternic asupra comunității locale.

În motivarea deciziei, instanța a apreciat că probele administrate în cauză au demonstrat existența unor acte de violență fizică și verbală care au generat o stare de pericol pentru integritatea fizică și psihică a persoanei vătămate. Judecătorii au reținut că între cele două persoane există o relație de concubinaj, situație care intră sub incidența legislației privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Pe baza materialului probator, instanța a concluzionat că sunt îndeplinite condițiile legale pentru emiterea unui ordin de protecție, considerând necesară adoptarea unor măsuri urgente pentru prevenirea unor noi incidente și pentru protejarea victimei.

Cazul a atras atenția și prin faptul că femeia vizată de ordinul de protecție este sora unei victime a unei crime care a șocat opinia publică. După uciderea Andei Gyurca, familia a beneficiat de măsuri speciale de protecție, iar mai mulți membri ai acesteia au reclamat în repetate rânduri că se simt în continuare amenințați.

”Raportat la cele anterior expuse, instanța apreciază că probele administrate în cauză dovedesc comportamentul pârâtei constând în acte de agresiune fizică respectiv acțiunea de lovire și acte de agresiune verbală comportament care se circumscrie întocmai noțiunii de violență domestică, astfel cum aceasta este reglementată de prevederile art. 4 lit. 1, a și c din Legea nr. 217/2003. Instanța constată îndeplinită și cea de-a doua condiție, respectiv actele de violență exercitate să provină de la un membru de familie.

În formarea acestei concluzii instanța are în vedere că agresorul și victima sunt concubini. Întrucât actele de violență domestică exercitate de pârât au creat o stare de pericol pentru viața, integritatea fizică și psihică a victimei, se impune luarea de urgență a unor măsuri care să conducă atât la combaterea acestor violențe, cât și la protecția victimei violențelor. Instanța reține din actele dosarului că pârâta reprezintă o amenințare imediată pentru integritatea fizică și psihică a victimei întrucât prin acțiunile sale pârâta provoacă stări de tensiune și suferință fizică și psihică acestuia”, potrivit  instanței.

Ce spune avocatul femeii

Între timp, alte persoane din familie au solicitat la rândul lor intervenția instanțelor. La sfârșitul lunii iunie 2026, Judecătoria Luduș a emis un alt ordin de protecție, de această dată în urma unei cereri formulate împotriva lui Iacob Gânj, fratele lui Emil Gânj. Demersul a fost făcut după ce au fost reclamate amenințări la adresa rudelor victimei.

„O soluție incredibilă într-un caz de emitere a unui ordin de protecție. De menționat este că sora victimei lui Gânj se află în continuare în protecția Poliției, adică în timp ce ea era, de fapt, agresată, Poliția era din nou la ușa ei din Miheșu de Câmpie. Deși concubinul se afla în casa ei, cu antecedente la adresa ei extrem de violente, instanța stabilește că tot aceasta trebuie să fie pusă sub ordin de protecție”, a spus avocatul Adrian Cuculis.

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