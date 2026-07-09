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Alunecări de teren devastatoare. Zeci de persoane au fost afectate, iar 27 și-au pierdut viața

De: Elisa Tîrgovățu 09/07/2026 | 19:27
Alunecări de teren devastatoare. Zeci de persoane au fost afectate, iar 27 și-au pierdut viața
Alunecări de teren devastatoare. Zeci de persoane au fost afectate, iar 27 și-au pierdut viața / Sursa foto: Captură video Tiktok
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Fenomenele meteo extreme au provocat un adevărat dezastru, după ce mai multe regiuni au fost afectate de precipitații abundente și alunecări de teren devastatoare. Bilanțul victimelor a ajuns la 27 de persoane decedate, iar autoritățile continuă intervențiile în zonele grav afectate. Tragedia a stârnit îngrijorare în rândul populației, care se teme de noi incidente provocate de vremea severă.

Bangladesh se confruntă cu o situație dramatică după ce precipitațiile puternice au provocat numeroase alunecări de teren în mai multe regiuni ale țării. Fenomenele meteo severe au dus la pierderi de vieți omenești, iar numărul persoanelor decedate a ajuns la 27. Echipele de intervenție continuă operațiunile în zonele afectate, în timp ce autoritățile monitorizează evoluția situației.

Cantitățile de precipitații au provocat alunecări de teren

Potrivit relatărilor din presa internațională, cele mai mari pagube s-au înregistrat în sudul Bangladeshului, în special în zonele muntoase și deluroase din districtul Bandarban. Precipitațiile abundente din ultimele zile au destabilizat terenul, provocând alunecări masive care au surprins numeroase familii în propriile case.

Un caz cutremurător a avut loc în localitatea Mission Para, unde aceeași zonă a fost afectată de două alunecări de teren produse la interval de doar câteva ore. Prima tragedie s-a petrecut în jurul orei 03:00. O familie întreagă a fost prinsă sub pământul desprins de pe versant.

Sursa foto: Captură video Tiktok

În urma incidentului, trei persoane și-au pierdut viața: un bărbat de 28 de ani, soția acestuia, în vârstă de 22 de ani, și copilul lor de numai patru ani. Victimele nu au mai avut timp să se salveze, fiind surprinse în locuință de valul de pământ care a acoperit zona.

La doar câteva ore distanță, aceeași zonă a fost lovită de un nou val de pământ desprins de pe versant. De această dată, o locuință a fost acoperită de moloz și pământ. Două persoane aflate în interior nu au mai putut fi salvate.

Victimele celei de-a doua tragedii au fost un bărbat de 34 de ani și soția acestuia, în vârstă de 25 de ani. Cei doi și-au pierdut viața în urma alunecării de teren care a devastat locuința.

Autoritățile au transmis un mesaj pentru populație

Echipele de salvare au intervenit în zonele afectate pentru căutarea victimelor și pentru îndepărtarea efectelor provocate de alunecările de teren. Operațiunile au fost îngreunate de condițiile dificile, cauzate de vremea severă.

În urma tragediilor, autoritățile locale fac apel către locuitorii din apropierea zonelor instabile să ia în considerare relocarea în regiuni mai sigure, pentru a evita noi pierderi de vieți omenești.

Administratorul districtului Lama a transmis un mesaj după producerea incidentelor. El a precizat că astfel de tragedii pot fi reduse prin evacuarea preventivă a persoanelor aflate în zone cu risc ridicat de alunecări de teren.

„Pierderea a cinci vieți în urma acestor alunecări de teren este o tragedie cumplită. Pentru a preveni astfel de dezastre și pentru a proteja viețile oamenilor, administrația desfășoară în permanență campanii prin care îi îndeamnă pe cei care locuiesc în zone periculoase să se mute în locuri sigure”, a spus administratorul districtului Lama.

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