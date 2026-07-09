România, sub amenințarea furtunilor. Unde sunt anunțate ploi torențiale și descărcări electrice

Mai multe județe din România se află, joi, sub incidența unor avertizări meteorologice de tip Cod galben, emise succesiv pentru intervale scurte de timp, pe fondul instabilității atmosferice accentuate. Fenomenele prognozate includ averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări puternice ale vântului și căderi de grindină, în timp ce în unele zone rafalele pot atinge viteze de până la 70 km/h.

Cele mai recente avertizări vizează vestul țării, unde sunt așteptate intensificări importante ale vântului. În județele Arad și Bihor, avertizarea este valabilă până la ora 19:00 și privește un număr mare de localități din zona de câmpie și deal. Meteorologii estimează că vântul va sufla cu putere, rafalele urmând să atingă viteze cuprinse între 50 și 70 km/h. Localitățile din jurul municipiului Oradea, precum și numeroase comune din cele două județe sunt incluse în aria de manifestare a fenomenelor.

Unde sunt anunțate ploi torențiale și descărcări electrice

În nordul Moldovei, județul Botoșani este vizat de avertizări de vreme severă imediată, valabile până la ora 18:00. În mai multe localități sunt prognozate averse torențiale care pot acumula între 15 și 20 de litri de apă pe metrul pătrat, însoțite de descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul cuprins între unu și doi centimetri. Fenomenele pot apărea într-un timp foarte scurt și pot reduce vizibilitatea în trafic, în special pe drumurile județene și comunale.

Instabilitatea atmosferică se manifestă și în sudul țării. În județul Olt au fost emise mai multe avertizări succesive pentru diferite zone ale județului, în funcție de evoluția sistemelor noroase. Localitățile din partea centrală și de est sunt afectate de ploi torențiale care pot acumula între 15 și 25 de litri pe metrul pătrat, în timp ce descărcările electrice și grindina de mici dimensiuni completează tabloul fenomenelor periculoase. În unele sectoare, avertizările au fost valabile până la ora 17:00, după ce alte localități din același județ au fost afectate încă din prima parte a după-amiezii.

În același context, două localități din județul Vâlcea au fost incluse într-o avertizare similară, iar alte zone ale județului s-au aflat anterior sub Cod galben din cauza ploilor abundente și a descărcărilor electrice. Printre cele mai expuse s-au numărat Călimănești, Brezoi, Băile Olănești și alte localități situate în zona subcarpatică, unde relieful favorizează dezvoltarea rapidă a norilor convectivi.

În cursul zilei, avertizările au vizat și zona de nord a județului Dolj, precum și mai multe localități din Vâlcea și Olt, unde precipitațiile abundente au fost însoțite de grindină și activitate electrică intensă. Cantitățile de apă estimate au fost suficiente pentru acumulări temporare pe carosabil și în zonele cu drenaj deficitar.

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