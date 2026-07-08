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Un nou dom de căldură se instaurează în Europa! Meteorologii anunță temperaturi de 45 de grade

De: Alina Drăgan 08/07/2026 | 12:25
Un nou dom de căldură se instaurează în Europa! Meteorologii anunță temperaturi de 45 de grade
Meteorologii anunță temperaturi de 45 de grade
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Un nou episod de caniculă extremă cuprinde Europa! Temperaturile vor continua să crească până la cel puțin mijlocul lunii iulie. Un nou dom de căldură s-a format în vestul continentului și se va extinde în zilele următoare. Meteorologii nu vin cu vești prea bune și anunță valori termice ce pot depăși pragul critic de 45 de grade.

Un dom de căldură s-a format deasupra vestului Europei, blocând pătrunderea maselor de aer rece din Atlantic. Acest sistem funcționează ca un capac care împiedică circulația normală a maselor de aer și permite acumularea continuă a aerului foarte cald provenit din nord-vestul Africii.

Meteorologii anunță temperaturi de 45 de grade

Noul dom de căldură și-a făcut deja simțită prezența. În Spania, Portugalia și Franța, temperaturile maxime se situează deja cu 10 până la 15 grade Celsius peste valorile normale pentru această perioadă. În mai multe regiuni, maximele termice au depășit deja 40 de grade Celsius.

Mai mult, meteorologii avertizează că sfârșitul săptămânii va aduce în centrul și vestul Franței temperaturi de peste 45 de grade Celsius. De asemenea, și nopțile rămân unele extrem de călduroase, unde temperaturile nu scad sub 25 de grade.

Specialiștii anunță și că domul de căldură se va extinde și temperaturile vor crește și în alte regiuni europene. Germania, Belgia, Olanda și Luxemburg vor înregistra maxime de peste 30 de grade Celsius, iar în Italia sunt așteptate temperaturi de 37-39 de grade.

În cursul săptămânii viitoare, cele mai ridicate valori din sud-estul Europei sunt prognozate în sudul Italiei și în Balcani. Aici temperaturile vor atinge local 38-41 de grade Celsius. Iar în Regatul Unit, valul de căldură va aduce maxime de peste 30 de grade.

În ultimii ani, verile au fost tot mai greu de suportat în Europa. Temperaturile urcă simțitor de la an la an și aduc episoade de caniculă extremă. Se pare că Europa se încălzește de aproape trei ori mai repede decât media globală.

Mai exact, datele arată că, din 1980 până în prezent, temperatura medie a verilor din Europa a crescut cu aproximativ 2,3 grade Celsius. În aceeași perioadă, media globală a crescut cu numai 0,8 grade Celsius.

 

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