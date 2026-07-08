Acasă » Știri » Imagine îngrijorătoare cu Bogdan de la Ploiești. Artistul a ajuns pe perfuzii

Imagine îngrijorătoare cu Bogdan de la Ploiești. Artistul a ajuns pe perfuzii

De: Alina Drăgan 08/07/2026 | 13:21
Imagine îngrijorătoare cu Bogdan de la Ploiești /Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Bogdan de la Ploiești și-a îngrijorat și înduioșat, în același timp, fanii din mediul online. Recent, artistul a publicat pe rețelele sociale un clip în care apare pe patul de spital. Cum acesta nu a oferit prea multe detalii despre starea sa de sănătate, fanii imediat și-au făcut griji și au presupus tot ce este mai rău.

Bogdan de la Ploiești se pare că se confruntă cu unele probleme de sănătate. Artistul a ajuns pe mâinile medicilor, iar aceștia au decis internarea lui. Cântărețul s-a filmat pe patul de spital, cu perfuzia în mână, iar imaginile au stârnit îngrijorare printre fanii săi.

Imagine îngrijorătoare cu Bogdan de la Ploiești

Clipul cu Bogdan de la Ploiești pe patul de spital a devenit imediat viral, iar fanii au vrut să afle ce s-a întâmplat cu acesta. Însă, artistul a preferat discreția și nu a oferit prea mult context. Cert este că a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar pe lângă sfaturile medicilor are și un ajutor de nădejde.

Imagine îngrijorătoare cu Bogdan de la Ploiești /Foto: Instagram

Deși s-au îngrijorat pentru cântăreț, fanii lui Bogdan de la Ploiești au fost și înduioșați de către unul dintre fiii acestuia. Mai exact, se pare că Franco nu a vrut să îl lase singur pe tatăl său la greu, așa că s-a prezentat imediat la spital.

Mai mult, micuțul nu a stat pe margine și își îngrijește tatăl. În imaginile din mediul online, Franco îl ajută pe Bogdan de la Ploiești să bea un suc, iar mărturisirile făcute de micuț i-au emoționat pe internauți. Se pare că băiețelul și-a luat rolul în serios și nu are de gând să plece de lângă tatăl său cât timp acesta se află pe patul de spital.

„Mulțumesc”, i-a spus Bogdan de la Ploiești lui Franco, după ce l-a ajutat să bea suc.

„Cu plăcere”, a răspuns cel mic.

„Dar tu ai grijă de mine, nu?”, a întrebat Bogdan de la Ploiești.

„Da. Ce ar face un copil dacă un tată ar fi rănit?”, a răspuns Franco.

 

CITEȘTE ȘI:

Bogdan de la Ploiești, mesaj emoționant pe scenă. Ce i-a rugat pe fani să facă pentru Pablito, nepotul lui Adrian Mogoș

Bogdan de la Ploiești a făcut anunțul cel mare la pool party-ul fabulos: „Se lasă cu nuntă! Vanessa e omul trimis de Dumnezeu”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce i-a spus Donald Trump lui Nicușor Dan, la fotografia de grup. Răspunsul președintelui
Știri
Ce i-a spus Donald Trump lui Nicușor Dan, la fotografia de grup. Răspunsul președintelui
Regele Charles face angajări! Oferta greu de refuzat lansată de Palatul Buckingham: salariu de 60.000 de euro și numeroase beneficii
Știri
Regele Charles face angajări! Oferta greu de refuzat lansată de Palatul Buckingham: salariu de 60.000 de euro și…
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la președinția Franței
Mediafax
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la...
Nicușor Dan spune cum va gestiona România relația cu SUA, după criticile lui Trump la adresa aliaților: „La nivel de dialog, există progrese”
Gandul.ro
Nicușor Dan spune cum va gestiona România relația cu SUA, după criticile lui...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat...
Tot ce se știe despre uciderea suspectei în cazul atentatului din Monaco. Un bărbat reținut a povestit cum a fost comisă crima
Adevarul
Tot ce se știe despre uciderea suspectei în cazul atentatului din Monaco. Un...
Trump spune că armistițiul cu Iranul „s-a terminat”. „Este o țară bolnavă”
Digi24
Trump spune că armistițiul cu Iranul „s-a terminat”. „Este o țară bolnavă”
Estimările NATO: Cât va aloca România pentru apărare în 2026? Care sunt țările fruntașe
Mediafax
Estimările NATO: Cât va aloca România pentru apărare în 2026? Care sunt țările...
Parteneri
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat...
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
A comandat chiftele la un restaurant „tradițional românesc” de pe litoral, dar ce a primit în farfurie l-a șocat: „Când am chemat șeful de sală, a dat din umeri”
Click.ro
A comandat chiftele la un restaurant „tradițional românesc” de pe litoral, dar ce a primit...
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au acum cea mai mare încredere
Digi 24
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au acum...
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor.ro
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă...
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
go4it.ro
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Descopera.ro
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Go4Games
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Nicușor Dan spune cum va gestiona România relația cu SUA, după criticile lui Trump la adresa aliaților: „La nivel de dialog, există progrese”
Gandul.ro
Nicușor Dan spune cum va gestiona România relația cu SUA, după criticile lui Trump la...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce i-a spus Donald Trump lui Nicușor Dan, la fotografia de grup. Răspunsul președintelui
Ce i-a spus Donald Trump lui Nicușor Dan, la fotografia de grup. Răspunsul președintelui
Regele Charles face angajări! Oferta greu de refuzat lansată de Palatul Buckingham: salariu de 60.000 ...
Regele Charles face angajări! Oferta greu de refuzat lansată de Palatul Buckingham: salariu de 60.000 de euro și numeroase beneficii
Daniel Onoriu, primele declarații după ce soția i-a cerut divorțul: „E ceva foarte complicat”
Daniel Onoriu, primele declarații după ce soția i-a cerut divorțul: „E ceva foarte complicat”
Casa de Pensii ajustează plățile. Ce categorie de pensionari primește banii mai târziu
Casa de Pensii ajustează plățile. Ce categorie de pensionari primește banii mai târziu
Georgiana Lobonț, apel disperat după o fraudă de 70.000 de euro: „Am rămas șocată”
Georgiana Lobonț, apel disperat după o fraudă de 70.000 de euro: „Am rămas șocată”
Lovitură pentru prințul Harry în instanță. A pierdut procesul împotriva Daily Mail
Lovitură pentru prințul Harry în instanță. A pierdut procesul împotriva Daily Mail
Vezi toate știrile