Imagine îngrijorătoare cu Bogdan de la Ploiești. Artistul a ajuns pe perfuzii

Bogdan de la Ploiești și-a îngrijorat și înduioșat, în același timp, fanii din mediul online. Recent, artistul a publicat pe rețelele sociale un clip în care apare pe patul de spital. Cum acesta nu a oferit prea multe detalii despre starea sa de sănătate, fanii imediat și-au făcut griji și au presupus tot ce este mai rău.

Bogdan de la Ploiești se pare că se confruntă cu unele probleme de sănătate. Artistul a ajuns pe mâinile medicilor, iar aceștia au decis internarea lui. Cântărețul s-a filmat pe patul de spital, cu perfuzia în mână, iar imaginile au stârnit îngrijorare printre fanii săi.

Imagine îngrijorătoare cu Bogdan de la Ploiești

Clipul cu Bogdan de la Ploiești pe patul de spital a devenit imediat viral, iar fanii au vrut să afle ce s-a întâmplat cu acesta. Însă, artistul a preferat discreția și nu a oferit prea mult context. Cert este că a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar pe lângă sfaturile medicilor are și un ajutor de nădejde.

Deși s-au îngrijorat pentru cântăreț, fanii lui Bogdan de la Ploiești au fost și înduioșați de către unul dintre fiii acestuia. Mai exact, se pare că Franco nu a vrut să îl lase singur pe tatăl său la greu, așa că s-a prezentat imediat la spital.

Mai mult, micuțul nu a stat pe margine și își îngrijește tatăl. În imaginile din mediul online, Franco îl ajută pe Bogdan de la Ploiești să bea un suc, iar mărturisirile făcute de micuț i-au emoționat pe internauți. Se pare că băiețelul și-a luat rolul în serios și nu are de gând să plece de lângă tatăl său cât timp acesta se află pe patul de spital.

„Mulțumesc”, i-a spus Bogdan de la Ploiești lui Franco, după ce l-a ajutat să bea suc. „Cu plăcere”, a răspuns cel mic. „Dar tu ai grijă de mine, nu?”, a întrebat Bogdan de la Ploiești. „Da. Ce ar face un copil dacă un tată ar fi rănit?”, a răspuns Franco.

CITEȘTE ȘI:

Bogdan de la Ploiești, mesaj emoționant pe scenă. Ce i-a rugat pe fani să facă pentru Pablito, nepotul lui Adrian Mogoș

Bogdan de la Ploiești a făcut anunțul cel mare la pool party-ul fabulos: „Se lasă cu nuntă! Vanessa e omul trimis de Dumnezeu”