Imagine îngrijorătoare cu Bogdan de la Ploiești. Artistul a ajuns pe perfuzii

Bogdan de la Ploiești și-a îngrijorat și înduioșat, în același timp, fanii din mediul online. Recent, artistul a publicat pe rețelele sociale un clip în care apare pe patul de spital. Cum acesta nu a oferit prea multe detalii despre starea sa de sănătate, fanii imediat și-au făcut griji și au presupus tot ce este mai rău.
Bogdan de la Ploiești se pare că se confruntă cu unele probleme de sănătate. Artistul a ajuns pe mâinile medicilor, iar aceștia au decis internarea lui. Cântărețul s-a filmat pe patul de spital, cu perfuzia în mână, iar imaginile au stârnit îngrijorare printre fanii săi.
Clipul cu Bogdan de la Ploiești pe patul de spital a devenit imediat viral, iar fanii au vrut să afle ce s-a întâmplat cu acesta. Însă, artistul a preferat discreția și nu a oferit prea mult context. Cert este că a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar pe lângă sfaturile medicilor are și un ajutor de nădejde.
Deși s-au îngrijorat pentru cântăreț, fanii lui Bogdan de la Ploiești au fost și înduioșați de către unul dintre fiii acestuia. Mai exact, se pare că Franco nu a vrut să îl lase singur pe tatăl său la greu, așa că s-a prezentat imediat la spital.
Mai mult, micuțul nu a stat pe margine și își îngrijește tatăl. În imaginile din mediul online, Franco îl ajută pe Bogdan de la Ploiești să bea un suc, iar mărturisirile făcute de micuț i-au emoționat pe internauți. Se pare că băiețelul și-a luat rolul în serios și nu are de gând să plece de lângă tatăl său cât timp acesta se află pe patul de spital.
„Mulțumesc”, i-a spus Bogdan de la Ploiești lui Franco, după ce l-a ajutat să bea suc.
„Cu plăcere”, a răspuns cel mic.
„Dar tu ai grijă de mine, nu?”, a întrebat Bogdan de la Ploiești.
„Da. Ce ar face un copil dacă un tată ar fi rănit?”, a răspuns Franco.
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