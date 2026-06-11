Bogdan de la Ploiești a făcut anunțul cel mare la pool party-ul fabulos: „Se lasă cu nuntă! Vanessa e omul trimis de Dumnezeu”

Bogdan de la Ploiești a dat startul verii cu o petrecere de proporții! Pool Party de lux, atmosferă incendiară și distracție până în zori. CANCAN.RO are toate detaliile și imagini în exclusivitate, dar și un interviu cu artistul, care a dat vestea cea mare! S-a terminat cu burlăcia și vrea să se căsătorească cu Vanessa, pe care o numește deja aleasa inimii.

Când vine vorba despre petreceri spectaculoase, puțini reușesc să ridice ștacheta la nivelul la care o face Bogdan de la Ploiești. Artistul demonstrează încă o dată că știe să transforme orice eveniment într-un adevărat fenomen, organizând un Pool Party grandios, desprins parcă din cele mai exclusivite destinații de vacanță. Bineînțele că, CANCAN.RO nu a putut lipsi de la petrecere și nu vă dezamăgește nici de data aceasta. Avem pentru voi imagini de unde vă puteți da seama ce se întâmplă la vila artistului.

Cu această ocazie, Bogdan de la Ploiești a oferit declarații despre motivele care au stat la baza evenimentului, despre afacerea sa, dar și despre femeia care i-a schimbat complet viața, Vanessa.

Vanessa, femeia care i-a schimbat viața

Cel mai emoționant moment al interviului a fost atunci când discuția a ajuns la Vanessa. Bogdan de la Ploiești nu și-a ascuns sentimentele și a mărturisit că aceasta reprezintă una dintre cele mai importante schimbări din viața sa.

Cel mai mult m-a iubit Dumnezeu pentru că din punctul meu de vedere este o schimbare majoră Vanessa în viața mea și nu aș vrea să comentez despre situația asta pentru că de multe ori a comenta înseamnă o aroganță. Eu vreau să-i las pe oameni să decidă ce vor ei. Ei sunt liberi să-și exprime sentimentele așa cum doresc ei. Noi le dăm doar muzică frumoasă. Viața mea personală rămâne personală. Important e ca mama mea să fie fericită, ca familia ei să fie bine și așa mai departe. Important e să fim noi bine. Până la urmă dacă vrei să fii bine pe sticlă, poți să fii. Iar acasă poate să plângă maică-ta. Pentru mine e important să fie mama fericită. Mama mea e fericită, tatal meu e fericit. Toată familia mea e fericită pentru cât am muncit de minim 15 ani de zile. Și cred că se vede. Asta e cel mai important. Pentru mine Vanessa înseamnă echilibru. Îi mulțumesc din suflet că ne-am cunoscut. Este omul trimis de la Dumnezeu. Îi mulțumesc pe această cale pentru că mă înțelege, pentru că am parte de multă, multă liniște. Și suntem fericiți. Suntem foarte, foarte fericiți. Eu o iubesc din tot sufletul meu. Îi mulțumesc pentru petrecerea asta pentru că 50% din această petrecere îi aparține Vanessei. Ea s-a ocupat în totalitate de majoritatea pregătirilor pe care le-a făcut, a spus Bogdan de la Ploești pentru CANCAN.RO.

Întrebat dacă Vanessa este femeia alături de care își vede viitorul, răspunsul a venit fără ezitare.

O divinizez. O iubesc. Și vreau să rămân cu ea toată viața mea pentru că m-am decis să mă opresc o dată pentru totdeauna. E suficient cât am alergat, cât am umblat pe străzi și câtă vagabonțeală a avut Bogdan de la Ploiești. Eu oricum sunt bărbat, așa că vă pup. Se lasă cu nuntă. E fericirea mea. Vreau să fiu un băiat liniștit, un băiat echilibrat, lăsând gluma la o parte. Vreau să fiu bine și să-mi fac familia mea fericită. Și astăzi sunt cel mai fericit om și nu am cuvinte. Nu am cuvinte, credeți-mă. Deci mie nu-mi place să vorbesc despre viața mea. Îmi place să o arăt. Îmi place să arăt ceea ce se întâmplă în viața mea în fiecare zi. Asta e cel mai simplu mod de a arăta oamenilor ce se întâmplă, a mai adăugat artistul.

La final, Bogdan de la Ploiești a transmis că traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa și că vede în Vanessa un semn că toate lucrurile s-au așezat exact așa cum și-a dorit.

Astăzi sunt fericit. În viața mea a venit totul exact așa cum mi-am dorit: pentru familia mea, pentru copiii mei și pentru sufletul meu. Un om liniștit și care iubește are o energie bună, iar oamenii trebuie să simtă această energie.

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