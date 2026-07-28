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Alertă sanitară în Europa! Virusul transmis de țânțari a ajuns și în România

De: Denisa Crăciun 28/07/2026 | 07:37
Alertă sanitară în Europa! Virusul transmis de țânțari a ajuns și în România
Cazuri virus West Nile/ Sursă Foto: Pixabay
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Este alertă sanitară în Europa! Turiștii care călătoresc în această perioadă trebuie să știe că au crescut riscurile de infectare cu virusul West Nile, chiar în destinații populare. Specialiștii vin cu recomandări importante pentru reducerea pericolului.

Temperaturile ridicate de vară vin și cu efecte greu de controlat. Organizația Mondială a Sănătății spune că valurile repetate de căldură contribuie la extinderea zonelor în care pot apărea țânțarii purtători ai virusului West Nile. Specialiștii avertizează că printre cele mai afectate destinații de vacanță se numără Grecia, Spania, Italia și Franța, acolo unde au fost raportate cazuri de transmitere locală în această perioadă.

Alertă sanitară în Europa

Virusul devine din ce în ce mai periculos. Până acum, cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Italia și Grecia. Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, în această vară au fost confirmate 81 de infectări în șase țări din Europa. În Italia s-au raportat 46 de infectări cu West Nile, în 20 de provincii.

În Grecia au fost confirmate 21 de cazuri, însă lucrurile au evoluat rapid și numai în ultima săptămână au fost raportate 14 cazuri. Și în România au fost descoperite 5 cazuri. Alte infectări au fost confirmate în Macedonia de Nord și Franța. Totodată, nu lipsesc nici complicațiile. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor arată că 20 de persoane au dezvoltat complicații la nivelul creierului sau al sistemului nervos. În acest moment, alte 13 persoane sunt încă internate în spital.

Virusul West Nile nu este o amenințare nouă, însă condițiile care favorizează răspândirea lui se schimbă rapid. Temperaturile mai ridicate și verile mai lungi oferă țânțarilor mai mult timp și un teritoriu mai extins pentru a transmite acest virus. Cele mai multe infecții sunt ușoare, însă aproximativ una din 150 de persoane infectate va dezvolta o formă severă care afectează sistemul nervos central și care poate pune viața în pericol, a spus directorul regional al OMS pentru Europa, Hans, Henri P. Kluge.

Cum te protejezi de pișcătura de țânțari

Deși pare ceva banal, situația se poate complica chiar și de la o simplă pișcătură de țânțari. Specialiștii spun că nu există un vaccin pentru acest virus, așadar este important ca oamenii să se protejeze împotriva înțepăturilor. Obiectele vestimentare joacă un rol esențial. Cele mai recomandate sunt cele deschise la culoare, cu mâneci lungi. De asemenea, evitarea activităților în aer liber în perioadele în care țânțarii sunt cei mai activi este recomandată.

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