Cum scapi de țânțari cu ingrediente naturale. Trucurile simple care te protejează vara

Prezența insectelor în sezonul cald poate afecta confortul activităților desfășurate în aer liber, fie că este vorba despre relaxare în grădină, drumeții sau camping. Pentru a evita disconfortul provocat de înțepături, tot mai mulți oameni aleg soluții naturale de protecție, preferându-le în locul produselor convenționale pe bază de substanțe chimice.

Remediile realizate în casă din ingrediente de origine naturală sunt adesea folosite pentru a reduce prezența țânțarilor. Cu toate acestea, înainte de utilizare, este recomandată testarea lor pe o porțiune mică de piele, deoarece unele componente pot cauza reacții nedorite sau disconfort, în special persoanelor cu sensibilitate cutanată.

Metode naturale de protecție împotriva țânțarilor

Anumite persoane par să atragă țânțarii mai mult decât altele. Acest lucru are legătură cu mai mulți factori, printre care temperatura corpului, transpirația, mirosul natural al pielii și cantitatea de dioxid de carbon expirată. Dacă observi că ești înțepat frecvent în comparație cu cei din jur, este posibil să faci parte din categoria persoanelor pe care aceste insecte le identifică și le preferă mai ușor.

Nu toți țânțarii reacționează la aceiași stimuli. În funcție de specie, aceste insecte pot fi atrase de compușii produși de bacteriile de pe piele, de transpirație, de cantitatea de dioxid de carbon expulzată în timpul respirației sau de anumite substanțe odorante prezente în mod natural la nivelul pielii, inclusiv pe mâini. Unele dintre speciile responsabile pentru transmiterea malariei sunt deosebit de sensibile la aceste semnale biologice.

Fie că este vorba despre țânțari obișnuiți sau despre alte specii, există metode de protecție bazate pe ingrediente naturale, care pot fi luate în considerare de cei care doresc să evite produsele sintetice. Deși repelentele din comerț oferă, de regulă, un nivel ridicat de eficiență, unele persoane preferă variantele naturale din motive legate de sensibilitatea pielii sau de grija față de mediul înconjurător.

În timpul activităților desfășurate în aer liber, precum plimbările prin natură, serile petrecute în curte ori ieșirile cu cortul, remediile naturale pot constitui o opțiune practică pentru reducerea disconfortului provocat de insecte. Aceste alternative sunt adesea preferate și de familiile cu copii, deoarece cei mici pot reacționa mai ușor la anumite ingrediente întâlnite în produsele convenționale.

Ulei de eucalipt cu aromă de lămâie

Printre cele mai populare ingrediente naturale folosite pentru combaterea țânțarilor se numără uleiul de eucalipt cu parfum de lămâie, utilizat de mai multe decenii în diverse produse repelente. Datorită proprietăților sale, acesta a fost inclus de autoritățile sanitare americane printre ingredientele recunoscute pentru eficiența lor în protecția împotriva insectelor.

Cercetările efectuate de-a lungul timpului au evidențiat rezultate promițătoare. De exemplu, o analiză publicată în 2014 a indicat că o formulă care conținea 32% ulei de eucalipt cu aromă de lămâie a reușit să ofere un grad de protecție de peste 95% împotriva țânțarilor, efectul menținându-se aproximativ trei ore după aplicare.

Cum poate fi preparat acasă

Cei care doresc să își prepare singuri o soluție repelentă pot combina ulei de eucalipt cu aromă de lămâie cu un ulei purtător, precum cel de floarea-soarelui, sau cu hamamelis, într-un raport de aproximativ 1 la 10. Specialiștii atrag însă atenția că astfel de preparate trebuie folosite cu precauție în cazul copiilor mici. Potrivit unor recomandări formulate de cercetători din cadrul University of Florida, produsele care conțin acest tip de ulei nu sunt indicate pentru copiii cu vârsta mai mică de trei ani.

Lavanda ține insectele la distanță și calmează pielea

Lavanda este adesea menționată printre remediile naturale utilizate pentru ținerea țânțarilor la distanță. Atunci când florile sunt zdrobite, ele eliberează un parfum intens și uleiuri volatile despre care unele cercetări sugerează că pot descuraja apropierea insectelor. Un studiu efectuat în 2002 a indicat că uleiul esențial de lavandă poate avea efect repelent împotriva țânțarilor adulți.

Beneficiile lavandei nu se limitează însă la protecția împotriva insectelor. Planta este apreciată și pentru proprietățile sale calmante, antiseptice și antifungice, fiind folosită frecvent în îngrijirea pielii. Astfel, pe lângă rolul său de repelent natural, lavanda poate contribui la reducerea disconfortului și la calmarea zonelor afectate de înțepături.

Cum poate fi folosită

Lavanda este o plantă ușor de cultivat, putând fi crescută atât în grădină, cât și în ghivece amplasate în locuință. Pentru utilizare, florile pot fi presate ușor pentru a elibera uleiurile aromatice, care pot fi aplicate pe zonele corpului expuse frecvent înțepăturilor, cum ar fi brațele, picioarele sau gleznele.

O altă metodă constă în folosirea uleiului de lavandă pe o bucată de material textil curat, după care acesta poate fi tamponat delicat pe piele. Aroma specifică a plantei este apreciată de multe persoane și este utilizată frecvent în preparatele naturale destinate reducerii disconfortului provocat de insecte.

Uleiul de scorțișoară combate țânțarii și ouăle acestora

Scorțișoara este cunoscută mai ales ca ingredient alimentar, însă are și alte utilizări studiate în cercetare. Unele rezultate obținute în cadrul unui studiu din Taiwan sugerează că uleiul extras din scorțișoară poate afecta dezvoltarea ouălor de țânțar și poate acționa ca agent repelent împotriva exemplarelor adulte, inclusiv în cazul speciei cunoscute sub numele de țânțarul tigru asiatic.

Cum se prepară soluția

Pentru a obține o soluție slab concentrată, de aproximativ 1%, se poate dilua un sfert de linguriță de ulei (circa 24 de picături) în 120 ml de apă.

Amestecul rezultat poate fi aplicat sub formă de pulverizare pe îmbrăcăminte, pe piele, în jurul locuinței, pe mobilier tapițat sau chiar pe vegetație. Totuși, este important ca utilizarea să fie făcută cu atenție, deoarece uleiul de scorțișoară în concentrații mai mari poate irita pielea sensibilă.

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