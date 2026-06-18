Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților

Bucureștenii sunt în alertă maximă în ultimele zile, după ce au observat un număr neobișnuit de mare de insecte care seamănă cu moliile în mai multe zone din oraș. Creaturile își fac apariția imediat ce se lasă seara și se strâng în număr impresionant în jurul surselor de lumină, pe geamurile caselor și în scările blocurilor.

Deși mulți oameni s-au speriat și s-au gândit imediat la ce este mai rău, medicii au intervenit rapid pentru a liniști populația. Experții precizează că nu este vorba despre moliile periculoase care atacă hainele sau produsele textile și care distrug garderobele. În realitate, insectele care au luat cu asalt blocurile sunt fluturi de noapte, care pur și simplu sunt atrași de iluminatul artificial de pe străzi și din locuințe.

Un număr neobișnuit de insecte în aproape toată țara

Mai mult, această problemă nu afectează doar Bucureștiul! În ultimele zile, apariții similare au fost raportate și în alte orașe din România. Toate aceste zone au fost vizitate de populații masive de fluturi din specia Autographa gamma, care au devenit extrem de vizibile peste tot.

Această specie este un fluture migrator foarte răspândit în întreaga Europă. Aparițiile lor masive din prezent sunt favorizate de condițiile meteorologice și de perioadele specifice de migrație. Temperaturile extrem de ridicate au contribuit direct la concentrarea lor în marile zone urbane, potrivit G4media.

Este indicat să închizi geamurile noaptea

Vestea bună este că medicii și cercetătorii au spus că aceste insecte nu reprezintă absolut niciun pericol pentru populație! Ele nu atacă oamenii, nu înțeapă și nu transmit boli, chiar dacă numărul lor mare creează un disconfort vizual și lasă impresia unei adevărate invazii.

Pentru a scăpa de probleme, autoritățile le recomandă cetățenilor un singur lucru simplu: să evite lăsarea geamurilor deschise pe timpul nopții în apropierea surselor puternice de lumină. Din fericire, totul este un fenomen temporar, care se va diminua rapid imediat ce perioada de migrație se va încheia, iar condițiile meteo se vor schimba.

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Trucul simplu și natural care te ajută să ții insectele la distanță primăvara