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Plantele care alungă insectele în mod natural. Sunt ideale pentru curte, balcon și terasă

De: Elisa Tîrgovățu 07/06/2026 | 12:44
Plantele care alungă insectele în mod natural. Sunt ideale pentru curte, balcon și terasă
Plantele care alungă insectele în mod natural. Sunt ideale pentru curte, balcon și terasă / Sursa foto: Pixabay
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Vara este, pentru mulți, cel mai îndrăgit anotimp. Însă odată cu temperaturile ridicate apare și o problemă cu care se confruntă tot mai multe gospodării: înmulțirea insectelor, în special în zonele de curte sau la casă.

Din fericire, natura vine cu o serie de soluții simple și plăcute vizual. Există anumite plante decorative care nu doar că înfrumusețează spațiul, ci pot contribui și la ținerea la distanță a muștelor și țânțarilor, fiind o alternativă naturală la soluțiile chimice.

Indiferent cât de mult ne bucurăm de vară, nu putem ignora faptul că muștele și țânțarii devin tot mai prezenți și mai deranjanți în sezonul cald, mai ales în zonele de curte sau la casă. Din fericire, există câteva soluții naturale la care putem apela pentru a ține situația sub control.

Florile și plantele ornamentale nu au doar un rol estetic, ci vin și cu numeroase beneficii practice, printre care se numără și capacitatea de a ține la distanță anumite insecte. Una dintre cele mai cunoscute alegeri în acest sens este busuiocul. Acesta este recunoscut pentru mirosul său puternic, care acționează ca un repelent natural împotriva muștelor și țânțarilor.

Plantele care țin muștele și țânțarii la distanță

Pentru ținerea la distanță a țânțarilor, o altă variantă eficientă este și menta, dar și lămâița. Plantele menționate sunt cunoscute pentru aroma lor intensă. În special soiurile de mentă cu miros puternic sunt considerate printre cele mai eficiente opțiuni, potrivit informațiilor publicate de gradinamax.ro.

O altă plantă des menționată în acest context este rozmarinul. Poate fi util atât împotriva muștelor, cât și a țânțarilor. Mai mult, nu este necesar să fie folosită doar planta în sine — și uleiul esențial de rozmarin poate avea efect repelent. Acesta contribuie la îndepărtarea insectelor din locuință sau din spațiile exterioare.

Mirosul plăcut poate persista toată vara

Urzica reprezintă o altă opțiune utilă, deși nu este la fel de des întâlnită în grădinile din România. Este o plantă perenă ușor de întreținut. Astfel, este o alegere practică pentru cei care își doresc soluții naturale și eficiente în spațiul verde din jurul casei.

Sursa foto: Pixabay

În plus, datorită caracterului său rustic și rezistenței, urzica poate fi integrată cu ușurință în zonele mai puțin pretențioase ale grădinii, fără a necesita îngrijiri complexe.

Dacă ne dorim o altă variantă, putem apela la anason. Această plantă nu doar că ajută la îndepărtarea muștelor și a țânțarilor, dar are și avantajul de a atrage insectele polenizatoare.

Nu în ultimul rând, lavanda și crăițele rămân alegeri extrem de populare, nu doar datorită efectului lor asupra insectelor, ci și pentru aspectul decorativ deosebit pe care îl oferă oricărui spațiu verde.

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