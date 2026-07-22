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Va cere Jador despăgubiri după concertul anulat din Torino? Artistul spune adevărul: ”Dânsul nu este la prima abatere în care nu plătește artiști”

De: David Ioan 22/07/2026 | 23:53
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Jador a vorbit la Dan Capatos Show despre concertul anulat de la Torino, într‑o ediție tensionată, în care au intervenit atât asociatul său, cât și Liliana Căldăraru, organizatoare de evenimente în Anglia și colaboratoare apropiată a artistului.

Discuția a vizat motivele anulării, problemele de organizare și acuzațiile la adresa celui care trebuia să gestioneze evenimentul, Dr. Ciolan, care nu dorește să ofere niciun punct de vedere.

Jador rupe tăcerea la Dan Capatos Show

Primul care a explicat situația a fost asociatul lui Jador, care a detaliat imposibilitatea fizică de a ajunge la ora anunțată de organizator.

„Nu aveam cum să cântăm la ora 15, pentru că orarul nostru de zbor este în felul următor: noi am ajuns la ora 15:20 la Bergamo. De la Bergamo la Torino se fac o oră și jumătate cu mașina. În afară de ieșitul din aeroport, două ore. Faptul că el a anunțat o oră mai devreme este o strategie de marketing folosită pentru a atrage oamenii mai devreme și a consuma mai mult. Nu este o oră stabilită. El a zis că vrea înainte de finală, după, mai devreme, mai târziu, în funcție de cum se vindeau micii, că el avea treabă la grătar.”

Jador a confirmat diferențele de comunicare care au creat confuzie în rândul publicului.

„Încerc să caut mesaje. Când mă întrebau oamenii la ce oră intru, le spuneam la 8. E o diferență de comunicare.”

Asociatul artistului a mers mai departe și a vorbit despre istoricul organizatorului.

„Dânsul nu este la prima abatere în care nu plătește artiști. Eu m-am interesat de el, l-am documentat. Mai sunt colegi ai noștri care au pățit-o. Ieri am aflat că mai sunt colegi din breaslă la noi care au mers și nu au mai primit banii pentru că soția lui a furat încasările.”

Adevărul despre concertul anulat de la Torino

În direct a intrat și Liliana Căldăraru, organizatoare de evenimente în Anglia, care a explicat standardele normale de siguranță și organizare.

„Întotdeauna avem contracte semnate cu artiștii, pentru că mi se pare ceva normal. Și pentru siguranța lor și pentru siguranța noastră, pentru că contractele respective au niște clauze pentru ambele părți. Securitate, de exemplu, la evenimentul la care a participat Jador am avut 37 de agenți de securitate plus tură plus poliția de la Metropolitan Police din Londra, care au fost 9 polițiști pe locație toată ziua. Am avut ambulanță, am avut corturi cu first aid. Nu știam ce contract au ei. Mă credeți că locația nu permitea să vezi ce se întâmplă în fața scenei.”

Jador a apreciat intervenția ei și a explicat relația profesională dintre ei.

„Dânsa a venit să mă vadă, cum a venit de foarte multe ori. Și-i mulțumesc că a venit după mine și că vin mai mulți organizatori să mă întâlnesc cu ei.”

În tot acest timp, Dr. Ciolan, organizatorul evenimentului de la Torino, nu a dorit să ofere niciun punct de vedere. Nu răspunde la telefon, nu răspunde la mesaje și nu a transmis nicio poziție oficială, deși este acuzat public de lipsă de organizare, comunicare defectuoasă și neplata unor artiști în trecut.

Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI:

CITEŞTE ŞI: Jador, noi dezvăluiri după ce și-a anulat concertul din Torino: ”Eu nu cânt în condițiile astea!”

Jador, ținta unei înscenări ca în filme! Organizatorul ar fi orchestrat totul: „Voiau să cânt forțat. Și bătut, și fără bani!”

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