Plantele pe care mulți români le țin în casă fără să știe pericolul. Pot fi toxice pentru câini și pisici

De: Daniel Matei 25/05/2026 | 06:10
Sursa foto: Shutterstock
Plantele de apartament pot transforma rapid orice locuință într-un spațiu mai plăcut și mai relaxant, însă specialiștii avertizează că unele dintre cele mai populare plante decorative pot fi periculoase pentru animalele de companie.

Potrivit unui material publicat de Good Housekeeping, mai multe plante întâlnite frecvent în locuințe pot provoca reacții serioase la câini și pisici, de la iritații și vărsături până la probleme respiratorii sau intoxicații severe.

Plante aparent inofensive, dar periculoase pentru animale

Printre plantele considerate toxice pentru animale se numără crinii, dieffenbachia, aloe vera, monstera, iedera englezească sau filodendronul. Specialiștii spun că unele dintre acestea pot provoca simptome imediat după ce sunt mestecate sau ingerate de animale.

Crini

Aceste flori sunt spectaculoase și au un parfum puternic, însă sunt și unele dintre cele mai periculoase plante pentru pisici. Sunt considerate extrem de toxice și pot provoca insuficiență hepatică rapidă și chiar moartea, chiar dacă animalul ingeră doar o cantitate foarte mică din plantă. Crinii pot fi toxici și pentru câini, însă reprezintă cel mai mare pericol pentru pisici.

Aloe vera

Această plantă este cunoscută pentru proprietățile sale calmante în cazul arsurilor solare, înțepăturilor de insecte și altor probleme minore ale pielii. Însă, atât la câini, cât și la pisici, poate provoca vărsături, letargie și diaree. Totuși, potrivit ASPCA, gelul din interiorul plantei este considerat comestibil.

Azalee

Aceste flori viu colorate nu sunt plante de apartament, ci arbuști decorativi pentru exterior. Azaleele pot provoca diaree, slăbiciune și chiar comă sau insuficiență cardiacă atât la câini, cât și la pisici. Dacă aveți animale de companie care petrec timp afară, specialiștii recomandă să vă asigurați că această plantă nu se află în curte.

Pothos

Aceasta este una dintre cele mai populare plante de apartament, datorită rezistenței sale și faptului că se dezvoltă foarte repede. Pothos formează liane lungi și căzătoare, care pot tenta animalele de companie să le roadă, provocând iritații și inflamații la nivelul gurii.

Deși ingerarea plantei nu este, de obicei, fatală pentru animale, simptomele frecvente includ salivare excesivă, vărsături și probleme digestive.

Palmierul Sago

Acești palmieri cu frunze decorative sunt o alegere frecventă pentru amenajările exterioare, însă sunt extrem de periculoși pentru câini și pisici. Potrivit ASPCA, până la 50% dintre cazurile în care animalele ingeră această plantă se dovedesc fatale.

Palmierul Sago poate provoca tulburări de coagulare a sângelui, insuficiență hepatică și vărsături. Toate părțile plantei, inclusiv semințele, sunt considerate extrem de toxice.

Hortensii

Aceste flori pastelate, cu formă rotundă, sunt foarte populare în grădini, însă ascund un detaliu surprinzător: hortensiile conțin cianură.

În cele mai multe cazuri, ingerarea unei cantități mici provoacă doar probleme digestive la câini și pisici, nu intoxicație severă cu cianură. Totuși, riscurile sunt mai mari în cazul animalelor de talie mică, motiv pentru care specialiștii recomandă ca animalele de companie să fie ținute departe de aceste plante.

Narcise

Aceste flori vesele sunt un simbol al primăverii, însă specialiștii spun că este mai bine să fie evitate în locuințele sau grădinile unde există animale de companie.

Bulbii sunt partea cea mai toxică a plantei, iar ingerarea unei cantități mari poate provoca convulsii, scăderea tensiunii arteriale, tremurături și aritmii cardiace.

Leandru

În mod obișnuit folosit ca plantă ornamentală în grădini, leandrul are flori mici, în culori vii precum roz sau galben. Ingerarea oricărei părți a plantei poate provoca salivare excesivă, probleme cardiace, tremurături și chiar deces atât la pisici, cât și la câini.

