„Regina Parodiilor” aduce zâmbetul pe buzele tuturor, dar ascunde o dramă neștiută: „Îmi doream să nu mă mai trezesc”

Jeni Nicolau, regina parodiilor din România, povestește totul despre operația foarte grea pe care a suferit-o la genunchi și cât de mult a destabilizat-o emotional acest eveniment. Făcând comedie într-o lume plină de ură și invidie, simpatica actriță dezvăluie secretul prin care a învățat să facă față răutății excesive din social media. Regina parodiilor ne spune de ce s-a căsătorit atât de târziu și ne dezvăluie cu ce se ocupă, de fapt, soțul ei. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Jeni Nicolau povestește, cu inima strânsă, despre cea mai cumplită perioadă din viață ei, personală dar și profesională. Aflăm si cine a ajutat-o să se întoarcă la pasiunea care a consacrat-o.

Cu umorul ei bine cunoscut, Jeni Nicolau recunoaște că, atunci când se mai ceartă cu soțul, se folosește de talentul ei actoricesc și atmosfera se detensionează. Nu mai crede în prietenie adevărată pentru că, după părarea ei, oamenii preferă să fie mințiți decât să li se spună adevărul. Aflăm și cât de greu îi este să urce pe scenă ca să distreze oamenii atunci când ea nu se simte deloc bine.

CANCAN.RO: Jeni, spune-mi, pentru început, la ce proiecte noi lucrezi.

Jeni Nicolau: Eu îmi iubesc atât de mult profesia încât generez proiecte noi tot timpul. În fiecare zi creez pamflete noi pe care le postez pe rețelele de socializare și parodii muzicale.

CANCAN.RO: Ai trecut printr-o perioadă foarte grea, o operatie complicate la picior. Ți-ai revenit complet?

Jeni Nicolau: Da, este adevărat, am fost operată în ianuarie la genunchiul stâng la Cluj de către Dl. Doctor Răzvan Marian Melinte. Operația a fost un succes. Sunt foarte bine, fac kinetoterapie și pe această cale ii mulțumesc lui Alin Burileanu.Mi- a fost greu emotional, dar cum eu nu fac nimic fără Dumnezeu și de această dată m- a ținut de mână. Mi-am reluat activitatea și-mi este foarte bine.

CANCAN.RO: A trebuit să stai, pentru o perioadă, departe de oameni, de evenimente. Cum ai reușit sa depășești aceste momente? Ție iți place să fii in mijlocul oamenilor, să le aduci bucurie, râsete.

Jeni Nicolau: Mi-a fost foarte greu să stau departe de oameni și de evenimente fizic, pentru că pamflete am creat din a doua zi după operație și le-am postat. Așa cum am spus, emoțional mi-a fost foarte greu dar am avut sprijinul familiei. A contat foarte mult, soțul meu a făcut totul în așa fel încât să nu simt atât de mult greutatea acestei operații. Mi-am făcut un genunchi nou și lucrul acesta a fost destul de greu pentru organismul meu care necesita timp pentru recuperare.

Jeni Nicolau a depășit o perioadă cumplită: „Iubesc această profesie, acest dar de a împărți zâmbete”

CANCAN.RO: Ești un om care și-a dorit, mereu, să aducă bucurie altor oameni. Chiar și când ai fost greu lovită de viață. Cum poți să te detașezi?

Jeni Nicolau: Nu este ușor să mă detașez de probleme și să vin în fața oamenilor ca și cum totul este roz în viața mea. Sunt un om normal. Cu probleme, cu facturi, cu neajunsuri, dar iubesc această profesie, acest dar de a împărți zâmbete. L-am primit de la Dumnezeu și tot El mă ajută să trec peste toate. Oamenii care mă invită la evenimentele lor sau care vin la spectacole vor să radă, nu-i interesează problemele mele și atunci mă detașez și le dau ceea ce vor.

CANCAN.RO: Apropo de veselie, de comedie și viața reală. Trăim într-o lume în care răutatea, ura, ies la suprafață. Cum te-ai educat, în toți acești ani, să faci fața hate-ului din social media?

Jeni Nicolau: La început mi-a fost foarte greu când primeam mesaje urate, dar apoi am învățat că această răutate și, uneori, ură excesivă nu este despre mine. Este despre cei care scriu. Ei au probleme mari și îmi pare rău pentru ei.Tot ce dăruiești se întoarce la tine. Dai iubire primești iubire, împarți ură primești ură. Am milioane de urmăritori pe rețelele de socializare și majoritatea mă iubesc și își încep ziua cu pamfletele mele.

Jeni Nicolau recunoaște că îi este greu să reziste: „Nu am văzut niciodată atâta răutate”

CANCAN.RO: Pari un om calm, calculat, dar bănuiesc că se mai întâmplă să te și enervezi când vezi atâta răutate.

Jeni Nicolau: Îmi ies și eu din fire pentru ca nu am văzut niciodată atâta răutate. Orice om care postează ceva se lovește de această cumplită răutate care se transformă în boala sufletului și apoi a trupului. Mă deranjează mesajele urâte care sunt adresate copiilor și da, mă enervez de moment, dar apoi îmi trece. Eu sunt un om pozitiv și optimist și tratez totul cu starea mea de bine.

CANCAN.RO: Cum a fost prima dată când ai urcat pe o scenă? Frică, groază, bucurie, gafe?

Jeni Nicolau: Emoțiile sunt cele care m-au însoțit de prima dată și care cred eu că sunt firești și benefice, dacă poți să le stăpânești. La început a fost mai greu dar acum știu cum să le gestionez ca actul meu artistic să nu aibă de suferit.

Jeni Nicolau recunoaște: „Eu spun adevărul în glumă”

CANCAN.RO: Ești una dintre cele mai neobișnuite și mai asumate femei din showbiz. De unde naturalețea asta, curajul de a arăta mereu realitatea?

Jeni Nicolau: Eu spun adevărul în glumă, acesta este și titlul cărții pe care am lansat- o acum 2 ani. Umorul înseamnă educație iar pamfletele mele sunt inspirate din realitate. Doar așa pot trage anumite semnale de alarmă la anumite subiecte care trebuiesc corectate. Nu-mi este frică de adevăr pentru ca eu sunt autentică în tot ceea ce fac.

CANCAN.RO: Esti considerata regina parodiilor. Trăim într-o lume în care femeile parcă nu mai sunt așa de…femei. Cum ți se pare că s-au schimbat?

Jeni Nicolau: Cunosc multe femei minunate de vârsta mea care s-au adaptat la vremurile actuale, dar nu și-au pierdut feminitatea. Sunt și femei care sunt mai bărbătoase ,care au reușit să-și crească copiii singure și să facă multe lucruri pe care le-ar face un bărbat. Eu consider ca puterea vine din noi, așa cum vine și lumina care înfrumusețează orice femeie.

CANCAN.RO: Dar bărbații? Ce au pierdut în ultimii ani?

Jeni Nicolau: Bărbații…unii s-au pierdut pe ei și asta pentru ca au încetat să se implice în tot ce înseamnă adevărul acestor vremuri. Iti trebuie un caracter puternic sa faci față schimbărilor.

Jeni Nicolau a trecut prin momente cumplite: „Nu puteam folosi mâna nici pentru a mă spăla pe față”

CANCAN.RO: Tu când te-ai simțit cea mai puternică? Dar cea mai vulnerabilă?

Jeni Nicolau: Puternică mă simt atunci când reușesc sa aduc bucurie oamenilor prin râs. Să îi fac să uite de necazuri. Iar vulnerabilă m-am simțit când mi-am frânt mâna dreaptă, într-un show în Germania anul trecut, de ziua femeii și nu puteam folosi mâna nici pentru a mă spăla pe față.

CANCAN.RO: Și revenind la textele tale, absolut speciale, vreau să stiu cum ai reușit să te menții, de atâția ani, într-o lume care este în continuă schimbare? Ce trebuie să ai în plus ca să reziști pe piață?

Jeni Nicolau: M-am reinventat de fiecare dată și am adaptat energia vremurilor noi. M-am aliniat în gândire, în practică, în ritm, totul ca să fie la timpul potrivit. Nu m-a fost ușor, dar ce mai este ușor astăzi.

Regina parodiilor, grav afectată de criză: „Plângeam în fiecare zi și-mi doream să nu mă mai trezesc”

CANCAN.RO: Când ai trăit cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să te ridici și să mergi mai departe?

Jeni Nicolau: Cel mai greu moment din viața mea a fost în 2008 când a venit criza și majoritatea actorilor au rămas fără proiecte. Intr-un an am avut un singur spectacol și am intrat intr-o depresie urâtă, plângeam în fiecare zi și-mi doream să nu mă mai trezesc. Și aici a intervenit soțul meu care mi-a spus: “gata cu plânsul, ajunge, apucă- te de un nou material”. Nu aveam nicio inspirație. M-am rugat mult în acea perioadă și a intervenit din nou Bunul Dumnezeu. Am scris material pentru un nou cd care s-a numit „eu sunt fată de la țară” și a prins foarte bine. Apropo, am 26 de cd-uri scoase pe piață cu momente vesele și parodii muzicale.

CANCAN.RO: Lumea în care muncești nu e roz, nu e mereu frumoasă. Există prietenii reale, de lungă durată, în această branșă?

Jeni Nicolau: Prietenii adevărate? Nu mai există de mult așa cum le știam noi. Sunt prietenii pe interes, depinde de avantajul fiecăruia. Se destramă la foc automat atunci când nu mai au interes și sunt bazate pe multă minciună. Spune-i unui prieten adevărul în față și l-ai pierdut, dă-i câte o minciună în fiecare zi și va fi mereu lângă tine. Eu am foarte puțini prieteni, dar sunt din garda veche, au principii și valori de neclintit.

CANCAN.RO: Te-ai căsătorit nu foarte devreme și au trecut 18 ani de relație cu soțul tău. Cum ai simțit că el este jumătatea ta?

Jeni Nicolau: Soțul meu, Emil, este inginer constructor. Un om deștept, foarte serios care m-a susținut din primul moment în tot ce am făcut. Îi mulțumesc pentru că și datorită lui sunt, în acest moment, un artist iubit și împlinit. El mi-a fost de ajutor în toate momentele grele din acești 18 ani. M-am căsătorit târziu și mi-am dorit să am o familie, iar Dumnezeu m-a binecuvântat cu o familie frumoasă.

Celebra actriță recunoaște, dupa 18 ani de căsătorie: „Suntem diferiți și avem opinii diferite”

CANCAN.RO: Cum reușiti să aplanați conflictele, inerente într-o familie? Cine cedează primul?

Jeni Nicolau: Relația dintre doi oameni se construiește în fiecare zi indiferent de anii de căsătorie. Suntem diferiți și avem opinii diferite, dar eu merg pe principiul că „ce ție nu-ți place, altuia nu-i face”. Daca soțului meu nu-i place o anumită mâncare nu i-o fac. Dacă nu-i plac anumite persoane evit să le aduc în preajma lui și nici nu vorbesc despre ele. Eu, dacă greșesc, îmi cer scuze și încerc să nu repet greșeala. Așa face și el. Am învățat amândoi să conviețuim în pace, armonie și iubire, dar întotdeauna cu Dumnezeu de mână.

CANCAN.RO: Ai facut vreodată ‘uz’ de calitățile tale de actriță ca să aplanezi o ceartă?

Jeni Nicolau: Da,tonalitatea face tot.Am lăsat tonul mai jos și am încercat să-i explic ca nu este în interesul relației noastre să fim unul împotriva celuilalt. L-am respectat tot timpul și atunci când eram foarte nervoasă. Dar da, în acele momente am luat rolul femeii calme și înțelepte care și iubește soțul și familia și care și preferă liniștea și neapărat să aibă dreptate.

CANCAN.RO: Ce trebuie să se întâmple și ce nu, într-o relație, ca aceasta să dureze ani și ani?

Jeni Nicolau: Intr-o relație trebuie să existe respect, iubire și admirație. In orice moment dificil să se pună în balanță lucrurile bune și mai puțin bune.Daca-ți dorești ca relația ta să fie vie și să ți aducă liniște sufletească, trebuie în fiecare zi să fii atent la partener și nu numai. Si noi am avut momente mai puțin bune, dar sunt foarte mândra de felul minunat în care le-am gestionat.

CANCAN.RO: Cea mai mare bucurie din viața ta? Dar cea mai mare tristețe?

Jeni Nicolau: Cea mai mare bucurie din viața mea a fost ziua nunții mele și cea mai mare tristețe atunci când mi-am pierdut părinții.

CANCAN.RO: Cum era Jeni Nicolau la 20 de ani și cum este azi? Ce crezi că ai câștigat? Ce simți că ai pierdut în toți acești ani?

Jeni Nicolau: La 20 de ani eram plină de viață dar naivă. De fapt asta este frumusețea tinereții pentru ca tot ce zboară se mănâncă, nu sunt pericole și toată lumea este bună și liniară. Astazi sunt liniștită, înțeleaptă, am iubirea familiei și a următorilor mei. Am o profesie care mă împlinește în fiecare zi și sunt la o vârstă la care nu mă plictisesc niciodată, pentru ca dimineața mă doare o mână la prânz spatele și seara genunchii (râde, n.r.). Am câte puțin din toate și asta mă face fericită. Mulțumesc în fiecare zi Bunului Dumnezeu pentru tot ce am primit și pentru tot ce va veni. Nu am pierdut nimic, am învățat din toate că viața se trăiește așa cum vine ea, adică cu de toate la pachet.

