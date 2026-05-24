Artistul a făcut anunțul despre cel mai important moment din viața lui. Jean de la Craiova: „Ani la rând mi-a fost frică”

După zeci de ani de carieră și sute de petreceri unde a ridicat oamenii în picioare, Jean de la Craiova se pregătește pentru cel mai emoționant moment al vieții lui, primul concert la Sala Palatului. Artistul a recunoscut că, deși este unul dintre cei mai iubiți cântăreți de petrecere din România, ani la rând i-a fost teamă să facă acest pas, convins că poate nu va reuși să umple celebra sală cu peste 4.000 de locuri. CANCAN.RO are declarații în exclusivitate despre evenimentul pe care îl așteaptă cu sufletul la gură.

Jean de la Craiova pare mai pregătit ca niciodată să demonstreze că muzica lui a trecut testul timpului și că generații întregi încă îi cântă piesele cu aceeași poftă ca la început. Deși vorbește des despre credință și spune că Dumnezeu l-a ajutat în cele mai grele momente ale vieții, artistul a declarat că nici el nu este ferit de temeri.

Jean de la Craiova: „Ani la rând mi-a fost frică să nu las scaune goale la Sala Palatului”

CANCAN.RO: Ce pregătește Jean de la Craiova acum? La ce lucrează? Ce face?

Jean de la Craiova: Uite în premieră îți zic că pe 29 ianuarie 2027 o să am spectacolul meu la Sala Palatului, cel mai tare spectacol. „Vă pupă Jean” se numește și deja am început pregătirile, luam notițe și ușor ușor îi dăm o formă. Cel mai important este că o să fie multe momente surpriză neașteptate, momente șmechere cum îmi place mie să spun. Nu pot da foarte multe din casă dar îți spun că o să fie trei genuri muzicale. Primul meu spectacol la Sala Palatului o să fie o nebunie curată.

CANCAN.RO: De ce ți-a luat atât de mult să faci acest spectacol?

Jean de la Craiova: Sincer îți spun că mi-a fost puțin teamă că nu o să umplu Sala Palatului.

CANCAN.RO: Cum așa?

Jean de la Craiova: Nu știu. Dar după m-am gândit că dacă totuși sălile din țară și din străinătate sunt mereu sold out când cânt eu, de ce să nu fac și la Sala Palatului. Îmi doresc un concert al meu cu un concept spectaculos în stilul meu, adică două ore de spectacol genial. Bebe Mihu este în spatele meu, un expert în spectacole, soțul Mariei Dragomiroiu. Nu am cum să dau greș pentru că eu îmi iubesc publicul și știu că și el pe mine. Sigur o să vin cu ceva nou pe piață.

CANCAN.RO: Ești perfecționist? Ți-a fost frică de eșec?

Jean de la Craiova: Da. Sunt perfecționist. Nu pot spune că îmi este frică de eșec pentru că știu că eșecul îmi dă putere și timp de gândire să văd unde am greșit. După asta intervin și remediez. Mereu a fost bine unde am fost pentru că am cântat pe sufletul oamenilor. Uneori de veselie, alteori de tristețe și uite așa merg cu Dumnezeu înainte.

