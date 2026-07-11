Pescobar, tată pentru a treia oară?! Detaliul care l-a dat de gol: ”Felicitări Laviniei și sarcină ușoară!”

Pescobar este, din nou, în centrul atenției și a reușit să îi intrige pe fanii lui din mediul online. Deși este vară, vreme de vacanțe exotice printre personajele mondene, afaceristul a decis să cutreiere România, alături de nimeni alta decât iubi Lavinia. S-au afișat împreună, însă apariția Lavinei a stârnit imediat numeroase semne de întrebare. Urmează Paul Nicolau să devină, din nou, tătic? Lavinia i-a pus pe mulți pe gânduri.

Pescobar și iubita sa, Lavinia, au atras din nou toate privirile în mediul online. Cei doi s-au filmat într-un moment relaxat, în timp ce savurau un porumb fiert, însă nu gustarea a fost cea care le-a captat atenția urmăritorilor din mediul online. Internauții au observat imediat un detaliu care a dat naștere unui val de speculații. Este Lavinia însărcinată?

Pescobar, din nou tătic?!

Pescobar și iubi Lavinia încă sunt împreună, iar lucrurile par să devină din ce în ce mai serioase. Recent, cei doi s-au filmat într-un moment de relaxare, în timp ce savurau câte un porumb fiert.

„Dragilor, România e cea mai tare. Ce bun e. E din ăla românesc. Suntem pe baraj, lacul Bolboci”, a spus Pescobar.

Clipul a strâns rapid mii de vizualizări, însă nu imaginile cu gustarea au fost cele care au stârnit cele mai multe reacții. Internauții și-au îndreptat imediat atenția către Lavinia. Îmbrăcată într-o ținută lejeră, cu haine largi, iubita lui Pescobar le-a dat multora impresia că ar ascunde o burtică de gravidă.

În doar câteva minute, secțiunea de comentarii s-a umplut de mesaje din partea fanilor, care au început să îi felicite pe cei doi și să îi ureze Laviniei „sarcină ușoară”, convinși că aceasta urmează să devină mămică.

„E însărcinată!”; „Sarcină ușoară”; „Felicitări și sarcină ușoară iubitei”; „E însărcinată iubita?”; „Ups, un Pescobar mic”; „Felicitări Laviniei și sarcină ușoară”, au fost doar câteva dintre comentariile din mediul online.

Până la o confirmare oficială, zvonurile continuă să circule, iar imaginile cu Pescobar și Lavinia au devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale. Deși imaginile au fost analizate intens de internauți, rămâne de văzut dacă într-adevăr Pescobar urmează să fie, din nou, tătic.

Reamintim că afaceristul mai are doi copii. Un băiețel din relația cu Gianina Grișan, dar și o fată, dintr-o relație anterioară, din perioada în care Pescobar nu era atât de celebru.

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