Pescobar s-a întors la fosta iubită: mama copilului e istorie! S-au dus în Japonia și s-au pozat în ipostaze inedite

De: Irina Rasoveanu 19/08/2025 | 17:45
Pescobar și Lavinia, noua lui iubită/ Sursa foto: TikTok

Pescobar s-a întors în brațele Laviniei, bruneta alături de care a petrecut și Revelionul. Relația celor doi s-a încheiat la scurt timp după ce au intrat împreună în noul an, însă acum au decis să își mai dea încă o șansă, iar pentru a celebra iubirea au plecat într-o vacanță de neuitat în Japonia. Patronul Tavernei Racilor s-a afișat fericit alături de partenera sa.

Recent, Paul Nicolau a publicat mai multe imagini din vacanța sa. De această dată, patronul de la Taverna Racilor a ales drept destinație Osaka, Japonia. Afaceristul nu a plecat singur, ci alături de iubita sa, Lavinia. Cei doi se bucură de clipe frumoase împreună.

Pescobar, în vacanță cu iubita Lavinia

Pescobar se ocupă atent de afacerile sale și are grijă ca totul să fie bine pus la punct, însă uneori mai are nevoie și de o pauză. Afaceristul este pasionat de călătorii, iar de această dată a ales să meargă în Osaka, Japonia.

Paul Nicolau și-a luat prin surprindere fanii atunci când a dezvăluit cu cine a plecat în vacanță. Este vorba despre iubita sa, Lavinia. Pescobar pare foarte fericit alături de ea și nu s-a ferit să se afișeze de ea. De asemenea, în mai multe filmulețe, a complimentat-o și a alintat-o „iubirea mea”.

Patronul Tavernei Racilor are grijă să o răsfețe pe Lavinia așa cum știe mai bine, mai ales că banii nu sunt o problemă pentru el. Cei doi s-au cazat la un hotel de lux și au ieșit la diverse restaurante selecte. Mai mult decât atât, la un moment dat, a întrebat-o dacă vrea să o ducă la magazinul unui renumit brand de bijuterii.

Pescobar și Lavinia, noua lui iubită/ Sursa foto: Instagram

Relația celor doi nu este străină de ochii publicului. Ei au format un cuplu pentru câteva luni în trecut, dar au decis să pună punt la scurt timp după Revelion. Atunci, CANCAN.RO a dezvăluit că nu a fost chiar destinul cel care i-a despărţit, mama copilului, Gianina.

Potrivit surselor noastre, șatena îşi făcuse un obicei zilnic să meargă la restaurantul fostului, să îl supervizeze şi să îi ceară bani. Așadar, Pescobar s-a gândit la o soluţie pentru a evita discuţiile cu mama copilului său. A făcut pe numele băieţelului un cont unde punea anumite sume pentru nevoile acestuia.

Contul era mai mereu gol din cauza mofturilor exagerate pe care Gianina le avea, iar această informaţie a ajuns şi la urechile Laviniei. Iubita lui Pescobar şi-a dat seama că mama copilului reuşeşte să-l învârtă pe degete, iar după mai multe discuţii pe care le-a avut cu afaceristul a decis să se retragă. Ei bine, acum, la mai bine de jumătate de ani, cei doi și-au mai dat încă o șansă.

