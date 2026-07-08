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Suma totală pe care Pescobar o trimite pentru elevii cu nota 10 la Bacalaureat: ”În anii trecuți m-au păcălit niște copii”

De: Anca Chihaie 08/07/2026 | 16:49
Pescobar/ sursă foto: captură video
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În fiecare an, rezultatele examenului de Bacalaureat aduc în prim-plan elevii care reușesc performanța de a obține media generală 10. Pe lângă recunoașterea oficială a acestei realizări, unii dintre acești absolvenți beneficiază și de recompense oferite din inițiative private. Și în acest an, omul de afaceri cunoscut în mediul online drept Pescobar a decis să continue tradiția de a premia financiar elevii care au încheiat examenul maturității cu media maximă.

Pentru sesiunea din acest an, recompensa acordată fiecărui absolvent cu media 10 a fost majorată față de edițiile precedente. Dacă în trecut suma oferită era mai mică, acum fiecare elev care îndeplinește această condiție va primi câte 250 de euro. Decizia vine ca o formă de apreciere pentru efortul depus de tinerii care au obținut unul dintre cele mai bune rezultate posibile la examenul național.

Câți bani trebuie să trimită Pescobar elevilor cu nota 10 la Bacalaureat

Potrivit rezultatelor publicate după afișarea notelor la Bacalaureat, în întreaga țară au fost înregistrați 45 de absolvenți care au reușit să obțină media generală 10. Acest lucru înseamnă că valoarea totală a fondurilor pe care Pescobar le va aloca pentru recompensarea elevilor ajunge la 11.250 de euro.

Calculul este simplu: cei 45 de elevi vor primi fiecare câte 250 de euro, iar suma totală rezultată este de 11.250 de euro. Este una dintre cele mai consistente inițiative private dedicate elevilor cu rezultate excepționale la Bacalaureat și continuă un demers început în urmă cu mai mulți ani.

​„Dragi copii, felicitări! Tutoror, nu doar celor care ați luat nota zece pe linie. Cum am promis, mă țin de cuvânt și vor transfera câte 250 de euro tuturor celor care au luat zece la BAC. Celorlalți, doar felicitări! 1250 de lei, felicitări!

O să iau fiecare județ în parte. Am primit multe mesaje. Ideea e că trebuie să și verific, pentru că în anii trecuți au mai trimis și așa…m-au păcălit niște copii, dar nu contează, mă bucur că le-am dat și lor. Sper ca anul ăsta să nu mai fiu păcălit. Sunt 45 de elevi ce au luat media 10 la BAC. Pentru mine, totalizează un gest de 11.500 de euro, dacă nu mă înșel. Pe acolo. Felicitări! Doamne, ajută! Bravo!”, a spus Pescobar.

Distribuirea banilor nu se va face însă într-o singură zi. Procesul va avea loc etapizat, astfel încât fiecare beneficiar să poată fi verificat înainte de efectuarea transferului. Organizarea presupune analizarea rezultatelor și confirmarea faptului că persoanele care solicită recompensa se regăsesc pe lista oficială a absolvenților cu media maximă.

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