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Emisiunea de la Antena 1 în care Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean apar împreună, la 9 luni de la despărțire

De: Emanuela Cristescu 08/07/2026 | 17:40
Emisiunea de la Antena 1 în care Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean apar împreună, la 9 luni de la despărțire
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, din nou împreună. Cum au reacționat fanii
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Bogdan de la Ploiești (30 de ani) și Cristina Pucean (31 de ani) reușesc din nou să aprindă imaginația fanilor, chiar dacă povestea lor de iubire s-a încheiat în urmă cu mai multe luni. Cei doi vor apărea din nou împreună pe micile ecrane, iar vestea a fost suficientă pentru ca internetul să explodeze cu întrebări despre o posibilă împăcare.

Realitatea este însă alta. Revederea dintre artist și celebra dansatoare nu are nicio legătură cu viața lor sentimentală din prezent, ci cu un proiect filmat înainte ca relația lor să ajungă la final. Astfel, telespectatorii îi vor vedea din nou în aceeași formulă, chiar dacă fiecare își continuă drumul separat.

Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, din nou împreună

Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean fac parte din distribuția noului sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”, ale cărei filmări au fost realizate încă din toamna anului trecut, atunci când cei doi formau unul dintre cele mai urmărite cupluri din showbiz.

Tocmai acest detaliu a stârnit valuri de reacții în mediul online. Mulți au sperat că apariția lor împreună ascunde o împăcare, însă imaginile sunt, de fapt, din perioada în care încă trăiau o frumoasă poveste de dragoste. După despărțirea de Cristina Pucean, manelistul și-a găsit fericirea alături de Vanessa. Tânăra de 22 de ani, nepoata lui Sorinel Puștiu, a devenit rapid cunoscută în mediul online, unde mulți spun că seamănă izbitor cu Georgina Rodriguez.

Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, din nou împreună. Cum au reacționat fanii
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, din nou împreună. Cum au reacționat fanii

Cei doi nu își ascund relația și apar frecvent împreună, atât în vacanțe, cât și în oraș, demonstrând că lucrurile merg cât se poate de bine între ei.

Cristina Pucean a fost văzută cu Albert NBN

Nici dansatoarea nu a rămas departe de atenția publicului. În ultima perioadă, Cristina Pucean a fost văzută tot mai des în compania trapperului Albert NBN, iar imaginile au făcut rapid înconjurul internetului.

Cei doi s-au filmat inclusiv alături de familia artistului și au părut extrem de apropiați, motiv pentru care fanii au început imediat să vorbească despre o posibilă relație. Aparițiile lor vin după ce au fost surprinși și la plimbare prin București, alimentând și mai mult speculațiile.

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