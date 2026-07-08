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Povestea fabuloasă a românului care a plecat în Africa și a devenit tată pentru 16 copii. A lăsat-o însărcinată pe verișoara soției, iar ea a vrut să-i boteze copilul

De: Delina Filip 08/07/2026 | 18:41
Povestea fabuloasă a românului care a plecat în Africa și a devenit tată pentru 16 copii. A lăsat-o însărcinată pe verișoara soției, iar ea a vrut să-i boteze copilul
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Povestea fantastică a românului care a plecat în Africa și a devenit tată a 16 copii și urmează ca alte femei să îi aducă și alți moștenitori continuă! Bărbatul a făcut declarații, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, și ne-a povestit cum a ajuns în Africa, de ce a decis să procreeze acolo cu femei diferite, dar partea interesată acum vine. Acesta urmează să le aducă pe mamele copiilor săi în România! Mai mult, ca povestea să fie și mai șocantă, bărbatul s-a căsătorit în Uganda, deși și în România are o soție cu care are, desigur, copii. Și în țară lucrurile sunt complicate, căci acesta are moștenitori nu doar cu soția sa, ci și cu verișoara ei. 

Numele lui Daniel Dumitru, cunoscut drept Sharky, apărea zilnic în ziare în urmă cu 20 de ani. Era cel mai în vogă producător de filme pentru adulți şi impresaria mai mulţi actori tineri care doreau să devină celebri în acest domeniu. Ulterior, a plecat în Africa, Uganda mai exact, acolo unde salariul mediu lunar este de 100 de dolari. Șederea lui acolo s-a prelungit pe perioada a patru ani timp în care nu a stat deloc degeaba. Bărbatul s-a întors de acolo cu nu mai puțin de 17 copii, iar acum vrea să le aducă pe femei în România. Avem declarațiile fabuloase are bărbatului.

Sharky, declarații exclusive despre copii: „Instinctul de a mă reproduce e puternic”

În urmă cu patru ani, Sharky a plecat în Africa, în Uganda mai exact, acolo unde nu a stat degeaba, dimpotrivă. A sporit populația Africii, care are deja peste 1,6 miliarde de locuitori. Spunem asta pentru că bărbatul are nu mai puțin de 13 copii (pe lângă cei 4 recunoscuți deja și alți doi pe drum) căci și-a donat „sămânța” acolo. Iată cum a decis să facă asta.

„Am început în Uganda în 2022 să donez pentru prima dată. În Africa albii sunt foarte bine văzuți, dacă vrei să fii donator ești foarte bine plătit. Plătesc de la 700 de euro până la 1800 de euro o singură doză. Îți plătesc și avionul, și hotelul. Am dat în Peru, în Ecuador de vreo două ori. În Uganda mi-a plăcut cel mai mult și am întrebat-o pe doamna de acolo câte femei și mi-a zis că 13 femei au fost implantate. Scopul nostru, al oamenilor, este să ne reproducem. Oamenii nu sunt o ființă divină, suntem niște mamifere și instinctul de a te reproduce este este puternic, mai ales la mine”, spune Sharky pentru CANCAN.RO

Sharky, primele declarații despre moștenitorii săi
Sharky, primele declarații despre moștenitorii săi

Sharky ne-a spus și ce se va întâmpla dacă, peste ani, copiii concepuți în urma donației sale vor dori să își cunoască tatăl biologic. Acesta susține că a ales statutul de donator „open”, ceea ce le oferă posbilitatea copiilor de a-l contacta după împlinirea vârstei de 18 ani, dacă vor dori asta.

„Eu sunt donator open, mi-am lăsat acolo testul de ADN și în momentul în care ei ajung la 18 ani și vor să mă caute, mă pot găsi foarte ușor. Eu oricum mi-am publicat ADN-ul dar ei mă pot găsi și la clinică. Ei au dreptul să ceară informații despre mine, dar eu nu am dreptul să cer informații despre ei, așa mi s-a zis. Copiii au dreptul să ceară de la clinică și clinica le oferă contactul meu, dar eu nu am dreptul pentru că în cazul în care sunt adoptați cum ar veni, adică femeia aceea care vine cu soțul ei, vor fi părinții lui”, a mai declarat el. 

A lăsat-o însărcinată pe verișoara soției sale și a vrut să-i boteze ea copilul: „Nu m-a lăsat preotul”

Vă reamintim că Sharky este căsătorit cu Goldie Divine, o actriță de filme pentru adulți alături de care are deja o fiică adolescentă și un băiețel. În plus, bărbatul a uimit pe toată lumea când s-a încurcat și cu Andra Brazil, verișoara lui Goldie și chiar a lăsat-o însăcinată, nu o dată, ci de trei ori. Dacă la primul copil soția lui i-a trecut cu vederea escapada și chiar ar fi vrut să-i boteze copilul, la ceilalți moștenitori aceasta a avut un cuvânt de spus, dar într-un final, a decis să închidă, din nou, ochii la escapadele lui.

„Eu am o fetiță de 14 ani cu soția mea, am cu verișoara ei doi băieți și o fată. Verișoara ei este orfană, nu are mamă, nu are tată și dacă eu și soția mea eram în industrie, am luat-o sub aripa noastră. Acum ea face mai mulți bani decât soția mea. La primul copil soția mea nu s-a supărat, ba chiar a vrut să-l boteze ea. Preotul a zis: Așa ceva nu se poate, nu am mai întâlnit! Nu îți dau voie să îl botezi, este peste înțelegerea mea! Așa că fata mea cea mare pe care o am cu soția mea l-a botezat pe fratele ei, pe Seven. Așa l-am numit, cum am eu poreclă, îl cheamă Casian Seven. La al doilea copil pe care l-am făcut cu verișoara ei s-a supărat. Apoi am mai făcut unul după, acum am o fetiță de două luni, Sofia o cheamă. Soția m-a iertat, ce să facă, locuim împreună, eu stau mai mult la Giurgiu, ea la București, dar vine și ea, mă duc și eu. E o relație open, nu sunt un om gelos mai ales că facem parte din industria asta. Ea e româncă, da”, a spus el pentru CANCAN.RO.

„Sharky”, prins între soție (stânga) și verișoara soției (dreapta)
„Sharky”, prins între soție (stânga) și verișoara soției (dreapta)

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