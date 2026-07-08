Soția lui Bebino s-a înscris la facultate. În ce domeniu vrea să profeseze Adriana

În timp ce Bebino își petrece zilele în închisoare, soția lui nu pierde vremea. Adriana a luat o hotărâre care i-a surprins până și pe cei care îi urmăresc îndeaproape povestea și a decis să înceapă un nou capitol, departe de România.

La scurt timp după cununia civilă desfășurată chiar în spatele gratiilor, blondina și-a făcut bagajele și a plecat în Statele Unite. Mulți au crezut că este doar o escapadă peste Ocean, însă realitatea este cu totul alta. Soția lui Marius Alecu, cunoscut drept Bebino, s-a întors în băncile școlii și și-a propus să își construiască o carieră într-un domeniu complet neașteptat.

Soția lui Bebino a luat o decizie neașteptată

Adriana s-a înscris la Northwest Career College din Nevada, unde urmează cursurile Facultății de Drept, cu intenția de a se specializa în domeniul paralegal sau în avocatură. Anunțul a fost făcut chiar de ea.

„Ne întoarcem la școală, facem facultatea de paralegal / avocatură”, a scris Adriana, pe TikTok.

Decizia vine într-o perioadă complicată din viața ei, însă blondina pare hotărâtă să transforme această etapă într-o oportunitate și să investească în propriul viitor.

S-au căsătorit în spatele gratiilor

Povestea de dragoste dintre Adriana și Bebino a continuat chiar și după condamnarea interlopului. Pe 21 mai 2026, cei doi au devenit oficial soț și soție, într-o ceremonie civilă organizată în penitenciar, după ce autoritățile au aprobat evenimentul.

Totuși, una dintre cele mai importante zile din viața lor nu a decurs exact cum și-au imaginat. Adriana a povestit că soțului ei nu i s-a permis să îmbrace costumul realizat special pentru cununie. Blondina a spus că s-a obișnuit cu invidia și cu răutatea oamenilor.

„Nu l-au lăsat să își îmbrace hainele făcute la comandă. Răutatea și invidia este peste tot. Lasă că mai face o dată în alte circumstanțe, noi să fim fericiți”, a declarat soția lui Bebino.

Adriana i-a rămas alături lui Bebino în cele mai grele momente. De când interlopul a ajuns după gratii, blondina l-a vizitat aproape zilnic și nu s-a ferit să îi facă declarații emoționante de dragoste. Ea a transmis că așteptarea merită și că îl iubește necondiționat, indiferent de obstacole.

„Eu pe tine nu te părăsesc pentru nimic”, i-a spus Adriana pe TikTok.

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