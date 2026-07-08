Acasă » Știri » Soția lui Bebino s-a înscris la facultate. În ce domeniu vrea să profeseze Adriana

Soția lui Bebino s-a înscris la facultate. În ce domeniu vrea să profeseze Adriana

De: Emanuela Cristescu 08/07/2026 | 19:19
Soția lui Bebino își schimbă viața cât interlopul este după gratii! Decizia neașteptată luată la doar câteva săptămâni după nuntă
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În timp ce Bebino își petrece zilele în închisoare, soția lui nu pierde vremea. Adriana a luat o hotărâre care i-a surprins până și pe cei care îi urmăresc îndeaproape povestea și a decis să înceapă un nou capitol, departe de România.

La scurt timp după cununia civilă desfășurată chiar în spatele gratiilor, blondina și-a făcut bagajele și a plecat în Statele Unite. Mulți au crezut că este doar o escapadă peste Ocean, însă realitatea este cu totul alta. Soția lui Marius Alecu, cunoscut drept Bebino, s-a întors în băncile școlii și și-a propus să își construiască o carieră într-un domeniu complet neașteptat.

Soția lui Bebino a luat o decizie neașteptată

Adriana s-a înscris la Northwest Career College din Nevada, unde urmează cursurile Facultății de Drept, cu intenția de a se specializa în domeniul paralegal sau în avocatură. Anunțul a fost făcut chiar de ea.

„Ne întoarcem la școală, facem facultatea de paralegal / avocatură”, a scris Adriana, pe TikTok.

Decizia vine într-o perioadă complicată din viața ei, însă blondina pare hotărâtă să transforme această etapă într-o oportunitate și să investească în propriul viitor.

Soția lui Bebino își schimbă viața cât interlopul este după gratii! Decizia neașteptată luată la doar câteva săptămâni după nuntă
Soția lui Bebino își schimbă viața cât interlopul este după gratii! Decizia neașteptată luată la doar câteva săptămâni după nuntă

S-au căsătorit în spatele gratiilor

Povestea de dragoste dintre Adriana și Bebino a continuat chiar și după condamnarea interlopului. Pe 21 mai 2026, cei doi au devenit oficial soț și soție, într-o ceremonie civilă organizată în penitenciar, după ce autoritățile au aprobat evenimentul.

Totuși, una dintre cele mai importante zile din viața lor nu a decurs exact cum și-au imaginat. Adriana a povestit că soțului ei nu i s-a permis să îmbrace costumul realizat special pentru cununie. Blondina a spus că s-a obișnuit cu invidia și cu răutatea oamenilor.

„Nu l-au lăsat să își îmbrace hainele făcute la comandă. Răutatea și invidia este peste tot. Lasă că mai face o dată în alte circumstanțe, noi să fim fericiți”, a declarat soția lui Bebino.

Adriana i-a rămas alături lui Bebino în cele mai grele momente. De când interlopul a ajuns după gratii, blondina l-a vizitat aproape zilnic și nu s-a ferit să îi facă declarații emoționante de dragoste. Ea a transmis că așteptarea merită și că îl iubește necondiționat, indiferent de obstacole.

„Eu pe tine nu te părăsesc pentru nimic”, i-a spus Adriana pe TikTok.

VEZI ȘI: Bebino, internat de urgență la penitenciarul Rahova. Ce s-a întâmplat cu King Kong de Berceni

Bebino a spus „DA” din închisoare! Ce s-a întâmplat în ziua nunții

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Melodia virală care a cucerit TikTok-ul. Alex Stamate a devenit cel mai ”disprețuit” bărbat de pe internet
Știri
Melodia virală care a cucerit TikTok-ul. Alex Stamate a devenit cel mai ”disprețuit” bărbat de pe internet
Soluția rapidă și eficientă de ”a slăbi” peste noapte, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Nu e o noutate ce vă spun!”
Știri
Soluția rapidă și eficientă de ”a slăbi” peste noapte, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Nu e o noutate…
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
Mediafax
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU...
Patrick André de Hillerin: Loserii din jurul liderului suprem Bolojan
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: Loserii din jurul liderului suprem Bolojan
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO...
Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a reclamat la 112. Cum a motivat respingerea
Adevarul
Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a...
EXCLUSIV Ce spune Nicușor Dan despre acuzația că e susținător MAGA
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Nicușor Dan despre acuzația că e susținător MAGA
Când va executa Marine Le Pen pedeapsa dacă ajunge PREȘEDINTE?
Mediafax
Când va executa Marine Le Pen pedeapsa dacă ajunge PREȘEDINTE?
Parteneri
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat...
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
Prosport.ro
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Bianca Drăgușanu nu-l iartă pe Victor Slav. Ce acuzații lansează la adresa fostului soț: „El e influencer, e în vacanță, e plecat”
Click.ro
Bianca Drăgușanu nu-l iartă pe Victor Slav. Ce acuzații lansează la adresa fostului soț: „El...
VIDEO Gluma lui Zelenski cu Trump despre o vizită la Moscova
Digi 24
VIDEO Gluma lui Zelenski cu Trump despre o vizită la Moscova
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor.ro
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă...
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
go4it.ro
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Descopera.ro
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Go4Games
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Patrick André de Hillerin: Loserii din jurul liderului suprem Bolojan
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: Loserii din jurul liderului suprem Bolojan
Tags:
ULTIMA ORĂ
Melodia virală care a cucerit TikTok-ul. Alex Stamate a devenit cel mai ”disprețuit” bărbat de ...
Melodia virală care a cucerit TikTok-ul. Alex Stamate a devenit cel mai ”disprețuit” bărbat de pe internet
Motivul real pentru care iubita lui Toto Dumitrescu a depus plângere împotriva actorului: „Niciun ...
Motivul real pentru care iubita lui Toto Dumitrescu a depus plângere împotriva actorului: „Niciun părinte nu merită să-și vadă copilul în halul ăla”
Soluția rapidă și eficientă de ”a slăbi” peste noapte, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ...
Soluția rapidă și eficientă de ”a slăbi” peste noapte, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Nu e o noutate ce vă spun!”
Cât cere Delia Salchievici pentru o citire în tarot + O clientă acuză că i-a luat banii și nu i-a ...
Cât cere Delia Salchievici pentru o citire în tarot + O clientă acuză că i-a luat banii și nu i-a mai răspuns: „Ea profită de treaba asta într-un mod urât”
Primele imagini cu Oana Monea de la Insula Iubirii 2026. Ispita supremă s-a întors în emisiunea care ...
Primele imagini cu Oana Monea de la Insula Iubirii 2026. Ispita supremă s-a întors în emisiunea care a consacrat-o
Un influencer celebru a murit după ce s-a înecat într-un lac din Thailanda. Și-a găsit sfârșitul ...
Un influencer celebru a murit după ce s-a înecat într-un lac din Thailanda. Și-a găsit sfârșitul în timp ce fugea de polițiști
Vezi toate știrile