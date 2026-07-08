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Primele imagini cu Oana Monea de la Insula Iubirii 2026. Ispita supremă s-a întors în emisiunea care a consacrat-o

De: Emanuela Cristescu 08/07/2026 | 20:20
Primele imagini cu Oana Monea de la Insula Iubirii 2026. Ispita supremă s-a întors în emisiunea care a consacrat-o
Primele imagini cu Oana Monea la Insula Iubirii. Ispita s-a întors în emisiunea care a consacrat-o
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Una dintre cele mai iubite și controversate ispite din istoria show-ului revine pe micile ecrane. Oana Monea, femeia care a stârnit pasiuni, gelozii și nenumărate controverse în Thailanda, își face din nou apariția în universul emisiunii care a făcut-o celebră.

De această dată, blondina nu mai revine în postura care a consacrat-o, însă prezența ei este una dintre cele mai așteptate surprize pregătite pentru telespectatori. Oana Monea va putea fi văzută în Insula Iubirii – Reuniuni, formatul care readuce în prim-plan cele mai cunoscute personaje care au scris istorie în cadrul emisiunii.

Oana Monea revine la Insula Iubirii!

Primele imagini cu cea mai dorită ispită au apărut deja, iar apariția sa la bonfire nu a trecut deloc neobservată. Elegantă și extrem de sigură pe ea, Oana Monea demonstrează că a rămas una dintre cele mai memorabile prezențe care au trecut vreodată prin show.

De-a lungul sezoanelor, blodina a fost supranumită de mulți „ispita supremă”, după ce a reușit să atragă atenția mai multor concurenți și să provoace adevărate cutremure în cuplurile venite să își testeze relația. Farmecul, calmul și felul în care a gestionat cele mai tensionate momente au făcut-o una dintre cele mai apreciate figuri din emisiune.

Primele imagini cu Oana Monea la Insula Iubirii. Ispita s-a întors în emisiunea care a consacrat-o
Primele imagini cu Oana Monea la Insula Iubirii. Ispita s-a întors în emisiunea care a consacrat-o

Chiar dacă a fost intens curtată și a fost implicată în numeroase momente spectaculoase pe insulă, Oana Monea nu și-a găsit marea iubire în cadrul reality-show-ului. Relațiile sale au început și s-au consumat departe de camerele de filmat, însă numele ei a rămas constant în atenția publicului.

În plus, viața ei nu a fost lipsită nici de controverse. După ultimul sezon în care a apărut, Oana Monea a fost implicată într-un conflict intens cu Maria Avram, după ce aceasta s-a apropiat de Marius Avram în timpul filmărilor. Scandalul dintre cele două a fost intens comentat de fanii emisiunii.

Fanii așteaptă cu sufletul la gură

Acum, însă, toate privirile sunt îndreptate spre noul proiect. Începând cu 23 iulie, telespectatorii vor putea retrăi cele mai tensionate și spectaculoase momente din istoria emisiunii, iar revenirea Oanei Monea este, fără îndoială, unul dintre cele mai mari atuuri ale noului format. Sunt șanse mari ca blondina să stea față în față cu Marius, bărbatul pe care l-a ispitit în ultimul sezon, și cu soția lui, Maria.

Fanii au reacționat imediat după apariția primelor imagini și spun că abia așteaptă să o revadă pe cea care, pentru mulți, rămâne și astăzi cea mai cunoscută și mai carismatică ispită din istoria Insula Iubirii.

VEZI ȘI: Ce a pățit Oana Monea în vacanța din Bali. Fosta ispită a vrut să retrăiască magia de la Insula Iubirii: „Nu îmi pica bine absolut nimic”

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