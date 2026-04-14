Ispita Supremă nu are „noroc” de bărbați darnici. Oana Monea: „Ce e sub 10.000 de euro sunt doar atenții”

Oana Monea a rupt gura târgului cu cea mai recentă postare. Fosta ispită supremă le-a arătat fanilor bolidul pe care l-a primit cadou de Paște, așadar, CANCAN.RO a intervenit pentru a afla mai multe detalii. Blondina ne-a spus cine a fost, de fapt, ”sponsorul” din spate. Mai mult decât atât, blondina a dezvăluit care este limita financiară care trebuie atinsă pentru ca atențiile domnilor să poată fi considerate cadouri, în adevăratul sens al cuvântului. Altfel, din spusele ei, rămân doar la stadiul de…atenții. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Oana Monea își ține fanii la curent cu ceea ce se petrece în viața ei și i-a obișnuit pe aceștia cu transparența totală. Fosta ispită supremă a avut un Paște simplu, dar de neuitat datorită cadoului primit. Blondina va conduce de acum un bolid de 60.000 de euro și a împărtășit această reușită cu fanii.

„Sincer, am rămas acasă Paștele ăsta, pentru că vreau să lucrez mult mai mult la ce-mi doresc eu mai mult și vreau să îmi pun așa în practică niște proiecte și mă voi focusa mai mult pe partea profesională. Așa că, mai puține vacanțe anul ăsta.”, a declarat Oana Monea pentru CANCAN.RO.

Oana Monea și-a luat bolid de 60.000 de euro

Acum să ajungem și la partea care vă interesează. Cine stă în spatele acestei achiziții? Nimeni alta decât…ea. Oana Monea a strâns singurică bănuții și a reușit să își îndeplinească visul. Dacă vă gândeați că iubitul a făcut acest gest, așa cum ne gândeam și noi, aflați că blondina nu a avut parte de bărbați foarte darnici de-a lungul vieții.

„ Am zis să încep să pun bani deoparte, să scap de o grijă, să știu că mi-am cumpărat mașină. N-am primit niciodată nimic de la niciun iubit. Nu știu ce se întâmplă în viața asta, nu fac eu ceva bine în viață. Eu numesc cadou ceva care trece de 10.000 de euro, restul sunt așa, atenții.”, a mai spus fosta ispită supremă.

Chiar dacă nu iubitul a făcut marele cadou, Paștele a fost petrecut alături de el, dar nu și de părinți. Oana Monea are o condiție clară: prima dată inel, apoi întâlnirea cu socrii. Blondina nu stă la discuții și îl trece prin mai multe teste până să facă acest pas.

„I-am zis și lui că în momentul în care îmi pune inelul pe deget, atunci va face cunoștință cu părinții. Mi se pare o formă de respect față de ai mei. Mai are de trecut multe teste.”

