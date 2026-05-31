Ce au decis judecătorii după ce au analizat 82 de postări din războiul Pescobar – Lucian Florea. Conflictul despre care toți credeau că e doar ”marketing”, tranșat în instanță!

La început părea doar un „show” cu replici tari și orgolii de branduri mari, numai bun de viralizat pe Tiktok. Dar în spatele clipurilor și ironilor dintre Pescobar și Lucian Florea s-a strâns un dosar serios, cu acuzații de defăimare și postări (82!) analizate la virgulă de instanță. După ce le-au analizat, judecătorii au luat o decizie care a schimbat radical tonul scandalului dintre cei doi afaceriști!

Totul a pornit în urmă cu câteva luni, când Pescobar a început să publice o serie de mesaje și clipuri în care îl viza direct pe Florea Lucian și businessurile sale. De la ironii despre prețuri și până la acuzații grele, scandalul a luat amploare în online, mai ales pe TikTok și Facebook.

Primul episod care a aprins fitilul a fost un clip postat de Pescobar în care ironiza prețurile de la Fryday, spunând că „nu-și permite burgerii” și că ajunge să mănânce covrigi. De aici, lucrurile au luat foc.

În scurt timp, au apărut și acuzații mai dure, inclusiv ideea că Lucian ar fi intervenit pe zona de colaborări și parteneriate, încercând să-i influențeze relațiile de business. De partea cealaltă, Florea a negat constant și a susținut că nu e vorba decât de „agresiuni online” și „circ inutil”.

La un moment dat, oamenii din online chiar au crezut că totul e doar strategie de promovare. Lucian Florea însă a mers pe varianta opusă: a susținut că afirmațiile făcute de Pescobar în spațiul online i-au afectat imaginea și activitatea comercială. Motiv pentru care l-a dat în judecată.

Pescobar, acuzat de 82 de atacuri online… în serie

Cazul a ajuns în fața instanței sub forma unei ordonanțe președințiale, unde s-a discutat despre postările distribuite pe rețelele de socializare de către ”rivalul” său.

Din dosar reiese că atacurile nu au fost deloc izolate, instanța reținând că: „începând cu data de 14.01.2026, pârâtul a publicat pe Instagram, TikTok și Facebook un număr de aproximativ 82 de postări defăimătoare, injurioase și calomnioase”.

Mai mult, judecătorii au arătat că acestea au fost distribuite pe conturi cu expunere uriașă, „cu peste 1,4 milioane de urmăritori, generând un val de reacții negative și comentarii injurioase”.

Instanța a analizat situația și a concluzionat că i-au fost aduse, într-adevăr, prejudicii de imagine patronului de la Fryday. Motiv pentru care Pesobar a fost obligat ”să înlăture provizoriu postările ce cuprind informaţii/aprecieri defăimătoare/calomnioase vizând viaţa privată/numele/imaginea/datele de identificare şi mărcile reclamanţilor de pe pagina de Facebook „Taverna Racilor”.

Pe de altă parte, cererea făcută de Lucian Florea care privește interzicerea pe viitor a postărilor făcute de Pescobar la adresa sa… a fost respinsă!

Judecătorii au decis că nu poate exista o interdicție generală. Motivul? Ar însemna o formă de cenzură, zic judecătorii, greu de aplicat și prea generală.

”În speţe similare din practica națională privind „influencerii”, instanțele au stabilit că obligarea la încetarea postărilor pe viitor este o măsură de cenzură prea drastică pentru o procedură sumară, dacă nu se dovedește riscul iminent de repetare a aceleiași fapte specifice”.

CITEȘTE ȘI – Pescobar, prânz de hipster lângă Rolls-ul de 500.000 €. A dat restaurantele de lux pe un panini

NU RATA – Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară