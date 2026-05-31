Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Ceremonia discretă a avut loc în Londra

Una dintre cele mai urmărite povești de dragoste din lumea showbizului internațional a ajuns la un nou capitol. Cântăreața Dua Lipa și actorul Callum Turner și-au unit destinele într-o ceremonie discretă organizată la Londra, departe de atenția presei și a publicului larg. Cei doi se pregătesc de nunta care va avea loc în Sicilia și pun la punct ultimele detalii importante.

Cei doi formează un cuplu din ianuarie 2024, după ce s-au cunoscut la celebrul The River Café. Relația lor a evoluat rapid, iar în iunie 2025 artista a confirmat logodna. De atunci, pregătirile pentru nuntă au fost în plină desfășurare, iar apropiații spun că ambii s-au implicat activ în organizarea evenimentelor care marchează acest moment important din viața lor.

Ceremonia civilă a avut loc la Old Marylebone Town Hall, o locație cunoscută pentru numeroasele căsătorii ale celebrităților britanice. Înconjurați doar de familie și câțiva prieteni apropiați, cei doi au ales să păstreze totul într-un cadru elegant și intim.

Dua Lipa și Callum Turner pregătesc nunta din Sicilia

Totuși, aceasta nu este singura celebrare pregătită de proaspeții căsătoriți. Urmează un amplu eveniment de trei zile în Palermo, unde invitații vor participa la petreceri exclusiviste și activități speciale. Pregătirile sunt deja în toi la luxosul Villa Igiea, parte a grupului hotelier Rocco Forte Hotels. Mai multe apartamente și camere au fost rezervate pentru invitați veniți din întreaga lume.

Pe lista neoficială a participanților s-ar afla nume celebre precum Elton John, Charli XCX, Mark Ronson, Donatella Versace și Simon Porte Jacquemus. Organizarea este atent coordonată, iar programul ar include excursii cu iahtul, cine private și tururi ale celor mai frumoase locuri din Palermo.

Orașul are o semnificație aparte pentru Dua Lipa și Callum Turner, care au petrecut aici o vacanță memorabilă vara trecută. De atunci, Sicilia a devenit una dintre destinațiile lor preferate, motiv pentru care au ales să își sărbătorească iubirea într-un decor spectaculos, alături de familie și prieteni apropiați.

