Marilu Dobrescu, mutarea strategică prin care vrea să țină „războiul” departe de public. Iustin Petrescu răstoarnă situația după acuzațiile lansate de fosta iubită

Marilu a pornit ofensiva cu acuzații explozive, dar războiul cu Iustin Petrescu pare să se întoarcă spectaculos împotriva ei! Fostul iubit bifează, pe rând, victorii în instanță în dosarele pornite după scandalul care a zguduit mediul online, inclusiv în speța în care fusese acuzat de șantaj și violențe.

La finalul anului trecut, Curtea de Apel București i-a dat câștig de cauză lui Iustin și a admis ordonanța președințială depusă de acesta, obligând-o pe Marilu să șteargă temporar de pe YouTube videoclipul devenit viral în care îl acuza de abuz și să se abțină de la noi postări la adresa lui până la finalizarea procesului.

Totul a explodat în online după ce Marilu a publicat vlogul „Totul despre abuzatorul meu”, un material de peste o oră în care își expunea propria versiune a relației, cu acuzații grave, episoade tensionate și detalii despre despărțire. Clipul a declanșat un val uriaș de reacții și a împărțit internetul în două tabere.

Conflictul s-a mutat ulterior în instanță, unde Marilu a reiterat acuzațiile, în timp ce Iustin a contraatacat cu o acțiune pentru defăimare. Însă lucrurile nu au mers în direcția așteptată de ea: recent, judecătorii au respins cererea privind prejudiciile invocate de Marilu, în cuantum de 24.143,67 lei, alimentând și mai mult ideea că balanța se înclină în favoarea lui Iustin Petrescu.

”Respinge cererea formulata de reclamanta in contradictoriu cu paratul , ca neintemeiata. Cu apel in 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti. Pronuntata, azi, 28.05.2026, prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei”, au dispus recent magistrații Judecătoriei Sectorului 3.

Război cu două fețe: după ce și-a expus viața pe YouTube, Marilu vrea acum un proces cu ușile închise

În același timp, avocatul lui Iustin Petrescu susține că, după ce a pierdut procesele intentate de ea, Marilu ar urmări acum tergiversarea proceselor în care ea este trasă la răspundere pentru acuzațiile aduse fostului iubit. Deși influencerița își joacă acum ultima carte cu o plângere făcută la Parchet, împotriva lui, Iustin neagă faptul că ar ar avea vreo calitate în acel dosar.

”Reclamantul prin avocat artă că se opune cererii de suspendare. Apreciază că plângerea penală este formulată pro cauza, iar faptele reclamate vizează perioada #########. ##### că era sarcina pârâtei să facă probele şi apreciază că pârâta încearcă să facă probe prin intermediul parchetului. De asemenea arată că în continuare există prejudiciul în sarcina reclamantului şi singurul remediu este pronunţarea unei hotărâri în civil. Solicită să fie avute în vedere numeroasele ameninţări cu moartea pe care reclamantul le-a primit, precum şi faptul că îi este refuzată participarea la anumite evenimente. Are interes în reabilitarea numelui. Solicită să fie avut în vedere şi faptul că în dosarul penal nu a fost citat, nu a fost audiat şi nu are calitate în acel dosar”.

Un aspect ironic în acest caz îl reprezintă faptul că Marilu a solicitat instanței ca ședințele de judecată să se desfășoare purtate cu ușile închise, invocând aspecte ce țin de viața intimă a părților — după ce anterior a ales să își expună public propriile trăiri și acuzații în mediul online!

”Pârâta prin avocat solicită să fie avute în vedere discuţiile legate de viaţa intimată a părţilor. ##### că menţine cererea de desfăşurare a procesului fără prezenţa publicului. Tribunalul, având în vedere că aspectele ce urmează a fi discutate în prezentul dosar vizează strict chestiuni din viaţa privată a părţilor, încuviinţează solicitarea acestora ca cercetarea procesului şi dezbaterile asupra fondului să se desfăşoare fără prezenţa publicului. Tribunalul dispune evacuarea sălii de judecată, urmând ca în sală să rămână doar părţile şi reprezentanţii acestora”, se arată în cererea depusă de avocatul influenceriței.

