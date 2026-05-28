Marilu a primit o lovitură în instanță în procesul cu Iustin Petrescu. Cererea i-a fost respinsă

Scandalul dintre Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu este departe de a se încheia. După o relație care a durat aproximativ cinci ani, cei doi au ajuns să își dispute problemele în instanță, iar procesele dintre ei continuă să atragă atenția publicului. Deși în ultimele luni au existat mai multe amânări ale pronunțării, Judecătoria Sectorului 3 București a venit acum cu o primă decizie într-unul dintre dosarele aflate pe rol.

Mai exact, cererea depusă de Marilu Dobrescu împotriva fostului partener a fost respinsă de instanță ca neîntemeiată. Procesul viza recuperarea unor sume de bani legate de un acord de confidențialitate, în contextul controverselor apărute după publicarea unui videoclip în care apărea un episod legat de o pisică. Totuși, hotărârea pronunțată pe 28 mai 2026 nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Cererea influenceriței a fost respinsă

Dosarul a trecut prin mai multe amânări înainte ca instanța să ofere o soluție. Pronunțarea a fost mutată succesiv în aprilie și mai 2026, până la decizia finală emisă la finalul lunii mai. În tot acest timp, conflictul dintre cei doi a rămas intens discutat în mediul online.

În paralel, și procesul deschis de Iustin Petrescu împotriva fostei iubite ar fi fost suspendat temporar până la soluționarea cauzei legate de videoclipul controversat și de acuzațiile făcute public de Marilu Dobrescu în materialul despre relația lor. Astfel, disputa juridică dintre cei doi influenceri continuă, iar situația pare departe de a ajunge la un final.

„Soluția pe scurt: Respinge cererea formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâtul, ca neîntemeiată. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 3 București. Pronunțată, azi, 28.05.2026, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței. Document: Hotărâre 28.05.2026”, se arată pe portal.just.ro.

CITEȘTE ȘI: Iubita lui Iustin, fostul lui Marilu, ironizată după ce și-a cumpărat un buchet de nuntă online

Ioana Ginghină, scandal cu Nicole Cherry. Gestul care i-a pus capac actriței