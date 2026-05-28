Vacanță de Rusalii 2026 cu 38 de lei pe noapte. Locurile unde românii încă mai găsesc cazare ieftină

De: Emanuela Cristescu 28/05/2026 | 19:30
Sursa foto Envato
Minivacanța de Rusalii se apropie cu pași repezi, iar românii care încă nu și-au făcut planurile de plecare au început să caute cele mai ieftine variante pentru câteva zile de relaxare. Fie că aleg litoralul, muntele sau stațiunile balneare, există destinații pentru toate buzunarele, iar unele prețuri sunt surprinzător.

Eforie Nord este, în acest moment, una dintre cele mai ieftine stațiuni de pe litoral, unde o noapte de cazare pornește de la doar 38 de lei de persoană. La scurtă distanță vine și Neptun-Olimp, cu tarife care încep de la aproximativ 49 de lei pe noapte.

Cele mai ieftine stațiuni de Rusalii

Și Saturn rămâne o variantă accesibilă pentru românii care vor câteva zile la mare, aici prețurile pornind de la 57 de lei de persoană. În Eforie Sud, cazările încep de la aproximativ 59 de lei, iar în Venus de la 62 de lei.

Surpriza vine însă chiar din Mamaia, stațiune cunoscută pentru prețurile piperate din plin sezon. Cu doar câteva zile înainte de Rusalii, unele hoteluri au scos oferte care pornesc de la aproximativ 63 de lei de persoană pe noapte, semn că hotelierii încearcă să atragă cât mai mulți turiști pentru startul verii.

Există și cazări de lux pentru cei care vor să trăiască ca milionarii. În Mamaia Nord, pachetele all inclusive pornesc de la aproximativ 174 de lei de persoană, iar în unele hoteluri din Mamaia tarifele pot trece de 250 de lei pe noapte.

Ce prețuri sunt la munte sau în Deltă

Nu doar litoralul este în topul căutărilor în această perioadă. Tot mai mulți români aleg și muntele pentru minivacanța de Rusalii, mai ales că temperaturile se anunță ridicate la final de mai. În Brașov, cazările pornesc de la aproximativ 57 de lei de persoană, iar în Bușteni de la 60 de lei.

Și Delta Dunării începe să atragă turiști înainte de weekendul prelungit. În Corbu, o noapte de cazare poate costa de la 60 de lei, în timp ce în Tulcea tarifele pornesc de la aproximativ 72 de lei.

Hotelierii au spus că multe rezervări se fac, de obicei, pe ultima sută de metri, mai ales dacă vremea se menține caldă. Cum Rusaliile vin anul acesta la pachet cu Ziua Copilului, mulți români profită de cele trei zile libere pentru prima escapadă serioasă a verii.

