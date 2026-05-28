Drama prin care a trecut Adina Buzatu. I-a fost rușine cu corpul ei ani întregi

Creatoarea de stil masculin, Adina Buzatu (49 de ani), a povestit că ani întregi a fost nemulțumită de propriul aspect fizic și că a apelat la metode extreme pentru a slăbi. În acea perioadă, scopul principal era să aibă o siluetă perfectă, indiferent de costuri.

Adina Buzatu a recunoscut că s-a confruntat cu dismorfia corporală și că a făcut alegeri greșite, fără să țină cont de impactul pe termen lung asupra sănătății. Aceasta a spus că se vedea mai grasă decât era și că nici complimentele pe care le primea de la ceilalți nu îi schimbau părerea proastă pe care o avea despre ea.

Adinca Buzatu a făcut eforturi extreme

Creatoarea de modă a mai spus că mulți oameni ajung să fie nemulțumiți de felul în care arată din cauza pozelor editate în Photoshop și FaceApp, care nu au nicio legătură cu realitatea.

„Dacă aș fi avut la 20 de ani mintea de astăzi, m-aș fi iubit mai mult și m-aș fi chinuit mai puțin. Ani întregi m-am simțit „prea grasă”, indiferent cât de slabă eram. Și cred că mulți dintre voi, femeile mai ales, știți exact despre ce vorbesc. Să fii în formă și tot să simți că nu e suficient. Să primești complimente și să nu le crezi. Să te uiți în oglindă și să vezi altceva decât vede toată lumea.

Body dysmorphia nu este vanitate. Este felul în care ajungi să trăiești cu un filtru foarte dur asupra propriei persoane. Iar astăzi cred că este și mai greu, pentru că trăim printre filtre, Photoshop, FaceApp, fețe fără pori, haine fără cute și vieți perfect editate. Apoi ne uităm în oglindă și credem că noi suntem problema. Am observat inclusiv branduri care editează cutele naturale ale hainelor. Oamenii ajung să întrebe de ce pantalonii fac cute la genunchi sau de ce sacoul se îndoaie la cot. Pentru că așa este normal. Materialele trăiesc. Corpurile se mișcă. Viața lasă urme. ”, a spus creatoarea de stil masculin.

A renunțat la lupta cu kilogramele

Adina Buzatu a spus că abia acum a renunțat la diete și a învățat să se iubească fix așa cum este. Aceasta a mărturisit că nu o mai interesează să fie slabă, ci să aibă o energie bună și să fie fericită. Ea le-a recomandat fanelor sale să fie mai blânde cu ele și să își pună sănătatea pe primul loc.

„Am făcut sport aproape zilnic toată viața. Dar mult timp l-am făcut din frică, nu din iubire pentru mine. Țineam dietă o săptămână, apoi mâncam aproape bulimic o tavă întreagă de prăjituri. Era un cerc vicios.Astăzi nu mai „țin dietă”. Mănânc mai atent, mai curat, mai proteic. A devenit stil de viață, nu pedeapsă. Nu am mai atins zahăr de foarte mult timp. Nu pentru că mă restricționez, ci pentru că pur și simplu am scăpat de dependență. Nu îmi mai place.Dar transformarea mea nu este doar despre kilograme. Este despre energia mea. Forma feței. Păr. Sprâncene. Postură. Stil vestimentar. Felul în care mă port și am grijă de mine. Da, tratamentele ajută. Sportul ajută. Masajele ajută. Aparatele ajută. Suplimentele ajută. Dar cea mai mare diferență a venit când am început să mă tratez cu mai multă grijă și mai puțină agresivitate. M-am cântărit azi dimineață și am pus poza în carusel. Nu am slăbit spectaculos. În unele dintre pozele vechi aveam chiar mai puține kilograme decât astăzi. Corpul meu doar s-a reașezat complet diferit. Deși am îmbrăcat și transformat mii de oameni, eu nu aveam timp pentru mine. Munceam până la epuizare”, a mai spus ea.

VEZI ȘI: Adina Buzatu, lecție de stil pentru adolescenții din România. Ce greșeli vestimentare se repetă la petrecerile de absolvire: „Eleganța nu înseamnă uniformă”

Rebranding couture. Noua identitate Adina Buzatu poartă semnătura designerului român de succes Luca Portik