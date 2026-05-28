Acasă » Știri » Drama prin care a trecut Adina Buzatu. I-a fost rușine cu corpul ei ani întregi

Drama prin care a trecut Adina Buzatu. I-a fost rușine cu corpul ei ani întregi

De: Emanuela Cristescu 28/05/2026 | 18:39
Drama prin care a trecut Adina Buzatu. I-a fost rușine cu corpul ei ani întregi
Sursa foto Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Creatoarea de stil masculin, Adina Buzatu (49 de ani), a povestit că ani întregi a fost nemulțumită de propriul aspect fizic și că a apelat la metode extreme pentru a slăbi. În acea perioadă, scopul principal era să aibă o siluetă perfectă, indiferent de costuri.

Adina Buzatu a recunoscut că s-a confruntat cu dismorfia corporală și că a făcut alegeri greșite, fără să țină cont de impactul pe termen lung asupra sănătății. Aceasta a spus că se vedea mai grasă decât era și că nici complimentele pe care le primea de la ceilalți nu îi schimbau părerea proastă pe care o avea despre ea.

Adinca Buzatu a făcut eforturi extreme

Creatoarea de modă a mai spus că mulți oameni ajung să fie nemulțumiți de felul în care arată din cauza pozelor editate în Photoshop și FaceApp, care nu au nicio legătură cu realitatea.

„Dacă aș fi avut la 20 de ani mintea de astăzi, m-aș fi iubit mai mult și m-aș fi chinuit mai puțin. Ani întregi m-am simțit „prea grasă”, indiferent cât de slabă eram. Și cred că mulți dintre voi, femeile mai ales, știți exact despre ce vorbesc. Să fii în formă și tot să simți că nu e suficient. Să primești complimente și să nu le crezi. Să te uiți în oglindă și să vezi altceva decât vede toată lumea.

Sursa foto Social media

Body dysmorphia nu este vanitate. Este felul în care ajungi să trăiești cu un filtru foarte dur asupra propriei persoane. Iar astăzi cred că este și mai greu, pentru că trăim printre filtre, Photoshop, FaceApp, fețe fără pori, haine fără cute și vieți perfect editate. Apoi ne uităm în oglindă și credem că noi suntem problema. Am observat inclusiv branduri care editează cutele naturale ale hainelor. Oamenii ajung să întrebe de ce pantalonii fac cute la genunchi sau de ce sacoul se îndoaie la cot. Pentru că așa este normal. Materialele trăiesc. Corpurile se mișcă. Viața lasă urme. ”, a spus creatoarea de stil masculin.

A renunțat la lupta cu kilogramele

Adina Buzatu a spus că abia acum a renunțat la diete și a învățat să se iubească fix așa cum este. Aceasta a mărturisit că nu o mai interesează să fie slabă, ci să aibă o energie bună și să fie fericită. Ea le-a recomandat fanelor sale să fie mai blânde cu ele și să își pună sănătatea pe primul loc.

„Am făcut sport aproape zilnic toată viața. Dar mult timp l-am făcut din frică, nu din iubire pentru mine. Țineam dietă o săptămână, apoi mâncam aproape bulimic o tavă întreagă de prăjituri. Era un cerc vicios.Astăzi nu mai „țin dietă”. Mănânc mai atent, mai curat, mai proteic. A devenit stil de viață, nu pedeapsă.

Nu am mai atins zahăr de foarte mult timp. Nu pentru că mă restricționez, ci pentru că pur și simplu am scăpat de dependență. Nu îmi mai place.Dar transformarea mea nu este doar despre kilograme.

Este despre energia mea. Forma feței. Păr. Sprâncene. Postură. Stil vestimentar. Felul în care mă port și am grijă de mine. Da, tratamentele ajută. Sportul ajută. Masajele ajută. Aparatele ajută. Suplimentele ajută. Dar cea mai mare diferență a venit când am început să mă tratez cu mai multă grijă și mai puțină agresivitate.

M-am cântărit azi dimineață și am pus poza în carusel. Nu am slăbit spectaculos. În unele dintre pozele vechi aveam chiar mai puține kilograme decât astăzi. Corpul meu doar s-a reașezat complet diferit. Deși am îmbrăcat și transformat mii de oameni, eu nu aveam timp pentru mine. Munceam până la epuizare”, a mai spus ea.

VEZI ȘI: Adina Buzatu, lecție de stil pentru adolescenții din România. Ce greșeli vestimentare se repetă la petrecerile de absolvire: „Eleganța nu înseamnă uniformă”
  Rebranding couture. Noua identitate Adina Buzatu poartă semnătura designerului român de succes Luca Portik

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prima autostradă finanțată prin Programul SAFE în România. Anunțul dat de Ilie Bolojan
Știri
Prima autostradă finanțată prin Programul SAFE în România. Anunțul dat de Ilie Bolojan
Mama celor doi băieți găsiți morți din Târgu Jiu, mărturisire sfâșietoare: „Poate puteam să-i salvez”
Știri
Mama celor doi băieți găsiți morți din Târgu Jiu, mărturisire sfâșietoare: „Poate puteam să-i salvez”
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Mediafax
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din...
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea salarizării și grilele de salarii care au scandalizat o țară întreagă
Gandul.ro
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde poate ataca Putin
Adevarul
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde...
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din...
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India...
Parteneri
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ce ar face Adina Buzatu dacă ar mai avea 20 de ani? Regretele care o macină pe vedetă: „A devenit un stil de viață, nu o pedeapsă”
Click.ro
Ce ar face Adina Buzatu dacă ar mai avea 20 de ani? Regretele care o...
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla comenzile
Digi 24
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla...
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
go4it.ro
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea salarizării și grilele de salarii care au scandalizat o țară întreagă
Gandul.ro
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea salarizării și...
ULTIMA ORĂ
Prima autostradă finanțată prin Programul SAFE în România. Anunțul dat de Ilie Bolojan
Prima autostradă finanțată prin Programul SAFE în România. Anunțul dat de Ilie Bolojan
Mama celor doi băieți găsiți morți din Târgu Jiu, mărturisire sfâșietoare: „Poate puteam să-i ...
Mama celor doi băieți găsiți morți din Târgu Jiu, mărturisire sfâșietoare: „Poate puteam să-i salvez”
„Pisi” din Inimă de Țigan, hărțuită de un vecin periculos. A depus nenumărate plângeri la poliție
„Pisi” din Inimă de Țigan, hărțuită de un vecin periculos. A depus nenumărate plângeri la poliție
BANC | De ce parlamentarii nu sunt niciodată jefuiți de hoți?
BANC | De ce parlamentarii nu sunt niciodată jefuiți de hoți?
Cum l-ar fi spionat chinezii pe Elon Musk, în timpul vizitei din China. Acuzațiile n-au rămas fără ...
Cum l-ar fi spionat chinezii pe Elon Musk, în timpul vizitei din China. Acuzațiile n-au rămas fără ecou
Test de perspicacitate | Găsiți iepurele înaintea vânătorului (5 secunde)!
Test de perspicacitate | Găsiți iepurele înaintea vânătorului (5 secunde)!
Vezi toate știrile