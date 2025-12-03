Rebranding couture. Noua identitate Adina Buzatu poartă semnătura designerului român de succes Luca Portik

Brandul Adina Buzatu a intrat într-o nouă etapă și a prezentat zilele trecute, mai precis în 26 Noiembrie, la magazinul din Băneasa Shopping City, noua sa identitate vizuală. Transformarea este semnată de designerul român de succes Luca Portik, cu o carieră consolidată la Londra și recunoscut pentru proiectele sale premiate la nivel european.

Rebrandingul marchează un moment important în evoluția brandului Adina Buzatu și reflectă o expresie vizuală contemporană, coerentă și atent construită, păstrând însă esența stilului atemporal care definește brandul de peste două decenii. Noua identitate are la bază un concept modern, o estetică rafinată și un limbaj vizual unitar, transpus în logo, în sistemul grafic și în întreaga experiență digitală.

Zilele trecute, la magazinul Adina Buzatu din Băneasa Shopping City, a avut loc evenimentul oficial de relansare a brandului Adina Buzatu. În acești douazeci de ani, Adina Buzatu a promovat consecvent filosofia stilului atemporal și a contribuit la formarea unor garderobe sustenabile pentru clienții săi, construite din piese versatile, durabile, purtate în contexte multiple și impecabile de fiecare dată. În acest context, termenul Trends nu mai reflectă direcția matură a brandului, iar identitatea evoluează firesc spre Adina Buzatu, un nume care exprimă clar esența și valorile sale.

Evenimentul a reunit vedete, influenceri, profesioniști din industria creativă, oameni de televiziune, jurnaliști, oameni de afaceri și vechi clienți ai brandului. Diversitatea invitaților, de la adolescenți la public matur, subliniază relevanța brandului pentru orice vârstă și orice stil. O ținută construita corect îl pune pe purtător în evidență, îi potențeaza imaginea și îi deschide oportunități în plan personal și profesional, indiferent de contextul casual, business sau formal.

Noua identitate vizuală și întregul ecosistem digital au fost dezvoltate de echipa Access Memory: Luca Portik, Creative Director, alături de Alexandru Bondor, Front-end Director, și Radu Bors, Back-end Director.

„Îl cunosc pe Luca de șapte ani și am apreciat mereu seriozitatea, rigoarea și implicarea lui profesională. Știam că este un designer român foarte valoros, triplu premiat la Londra, dar m-a impresionat modul în care a abordat acest proiect. A venit cu o analiza impecabilă, extrem de bine documentată, și am simțit imediat că înțelege profund brandul Adina Buzatu. Ne respectă munca, înțelege ADN-ul brandului și a surprins perfect identitatea noastră în noua direcție vizuala, în site și în întregul concept.” spune Adina Buzatu.

„Pentru mine, proiectul acesta a fost cu adevărat unul de suflet, din multe motive. În primul rând, am avut bucuria să lucrez cu Adina, un client ideal, care ne-a oferit libertate totală și a înteles viziunea din primul moment. În al doilea rând, în echipa mea s-au aflat doi prieteni foarte dragi, Radu Bors si Alex Bondor, colegi încă din facultate. Apoi, am avut alături colaboratori extraordinari: pe Tibi Vîntur, fotograful din spatele imaginilor care dau personalitate brandului, și pe Kometa, type foundry din Cehia, datorită cărora Adina are astăzi propriul ei font, Adina Serif.

Mai există însă un motiv aparte care a făcut acest proiect atât de special: deși am lucrat de-a lungul timpului pentru numeroase branduri internaționale, nu avuseserăm până acum ocazia să colaborăm cu un brand din România. Pentru întreaga echipă, a fost o dorință sincera să putem aduce aici experiența și standardele formate alături de unele dintre cele mai mari branduri din lume, într-o piață care merită aceeași atenție, rigoare și calitate.

Iar dincolo de emoție, proiectul a avut și o componentă tehnică amplă: de la noua strategie de business și identitatea vizuala, până la o experiență digitală completă. Site-ul brandului duce în online aceeași impecabilitate pe care Adina o oferă în magazin, pentru ca fiecare client să se bucure de cea mai bună experiență, indiferent de unde alege să cumpere.” spune Luca Portik.