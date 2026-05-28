Mama celor doi băieți găsiți morți din Târgu Jiu, mărturisire sfâșietoare: „Poate puteam să-i salvez”

Mama celor doi bărbați găsiți morți într-un apartament din Târgu Jiu, alături de bunica lor, a făcut declarații cutremurătoare după tragedia care a șocat întreaga comunitate. Femeia a spus este devastată și că nu știe dacă își poate reveni.

Aceasta a mărturisit că nu își poate scoate din minte gândul că lucrurile ar fi putut avea un alt final dacă ar fi fost prezentă în acele momente tensionate.

„Trebuia să fiu la mine, acasă, cu copiii mei. Poate puteam să previn, să, nu știu, să fac ceva, să aplanez un conflict care ar fi apărut”, a declarat mama băieților.

Mama celor doi băieți găsiți morți, mărturisire sfâșietoare

Tragedia s-a produs într-un apartament din Târgu Jiu, unde trei membri ai aceleiași familii, doi frați de 39 și 40 de ani și bunica lor, au fost găsiți fără viață. Ancheta este în plină desfășurare, iar polițiștii iau în calcul varianta în care unul dintre bărbați ar fi provocat moartea celorlalți doi, după care și-ar fi luat viața.

Vecinii au povestit că familia era aparent discretă, dar că ar fi trecut prin tensiuni în ultima perioadă. Informațiile nu au fost confirmate oficial, însă anchetatorii verifică toate pistele. Între timp, ies la iveală detalii despre situația din familie dinainte de tragedie. Bunica ar fi cerut ajutorul autorităților cu doar o zi înainte de incident, solicitând un ordin de protecție, după ce ar fi reclamat conflicte în familie.

Noi detalii au ieșit la iveală

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au deschis un dosar penal, însă femeia ar fi refuzat monitorizarea electronică, motivând că nu se descurcă cu dispozitivele.

„În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie şi ameninţare, fiind, totodată, emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva femeii de 62 de ani, fără monitorizare electronică, întrucât victima a motivat că nu se descurcă cu dispozitivele electronice. În contextul îndeplinirii procedurii de aducere la cunoştinţa femeii de 62 de ani a ordinului de protecţie emis împotriva sa şi a măsurii de evacuare din locuinţa comună, poliţiştii au constatat că aceasta plecase deja de la locaţie şi se afla la altă adresă, din municipiul Târgu Jiu, pe strada Aurel Vlaicu, unde a declarat că va locui pe perioada interdicţiei de a se apropia de mama sa şi de apartamentul în care aceasta are domiciliul”, a arătat IPJ Gorj.

Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să refacă pas cu pas firul evenimentelor care au dus la această tragedie care a îngrozit Târgu Jiul.

