Prima autostradă finanțată prin Programul SAFE în România. Anunțul dat de Ilie Bolojan

De: Andreea Stăncescu 28/05/2026 | 18:36
Ce a spus Ilie Bolojan despre autostrada A8
Ilie Bolojan a anunțat semnarea contractului pentru tronsonul Târgu Neamț – Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii A8, subliniind importanța proiectului pentru dezvoltarea infrastructurii din nordul țării. Oficialul a precizat că aceasta este prima autostradă construită cu finanțare prin Programul SAFE

Segmentul de drum va avea o lungime de aproximativ 27 de kilometri, iar valoarea contractului se ridică la aproape 4,9 miliarde de lei, fără TVA. Proiectul este unul complex și include construcția a 36 de poduri și pasaje, patru tunele și trei noduri rutiere importante, amplasate în zonele Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. Autoritățile consideră că această investiție va avea un impact major asupra conectivității din regiunea Moldovei.

Sursa foto: CNIR

În cât timp va fi gata autostrada

Termenul total estimat pentru finalizarea lucrărilor este de 46 de luni. Prima etapă, dedicată proiectării, va dura aproximativ zece luni, iar execuția propriu-zisă a lucrărilor este programată să se desfășoare pe parcursul a trei ani.

Un element important al proiectului îl reprezintă legătura cu Autostrada Moldovei A7. În acest sens, va fi construit un sector suplimentar de aproximativ 5,5 kilometri, care va conecta Autostrada Unirii cu DN2 și cu nodul rutier din zona Pașcani.

Autoritățile au anunțat că și celelalte loturi ale Autostrăzii A8 urmează să intre în etapa contractuală după finalizarea procedurilor și soluționarea eventualelor contestații.

Proiectul este considerat strategic pentru dezvoltarea economică a nordului țării și pentru îmbunătățirea conexiunilor comerciale cu Republica Moldova și Ucraina. Totodată, Programul SAFE oferă României posibilitatea de a atrage fonduri importante pentru modernizarea infrastructurii și creșterea siguranței rutiere.

„Astăzi a fost semnat primul contract finanțat prin Programul SAFE pentru tronsonul Târgu Neamț – Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii A8.

Acest lot, în valoare de aproape 4,9 miliarde de lei, fără TVA, va avea o lungime 27 de kilometri și va cuprinde 36 de poduri și pasaje, 4 tuneluri și 3 noduri rutiere importante pentru conectivitatea regiunii, la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos.

Durata de realizare este de 46 de luni: 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție.

În cadrul proiectului va fi realizată și conexiunea cu Autostrada Moldovei A7, prin construirea unui segment de autostradă de 5,5 kilometri care va asigura legătura dintre A8, DN2 și nodul rutier de la Pașcani.

Contractele pentru celelalte tronsoane ale Autostrăzii A8 vor fi semnate în perioada următoare, după soluționarea contestațiilor.

Conectivitatea este o condiție de bază pentru dezvoltarea regiunilor, iar Autostrada Unirii va contribui la modernizarea și creșterea economică a jumătății de nord a României și la îmbunătățirea relațiilor comerciale cu Republica Moldova și Ucraina.

Prin Programul SAFE, România are acces la finanțare pentru proiecte importante de infrastructură, care contribuie la dezvoltarea economiei și la îmbunătățirea mobilității și a siguranței.

Le mulțumesc celor implicați, echipelor din Ministerul Transporturilor, Companiei Naționale de Investiții Rutiere și tuturor partenerilor care au făcut posibil acest pas important”, a transmis Ilie Bolojan.

