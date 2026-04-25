Un român a furat produse Apple în valoare de 160.000 de euro! Ce schemă folosea

Un angajat de origine română din Germania a fost condamnat de instanțele din Bavaria după ce, la scurt timp de la angajare, a fost implicat într-o schemă de sustragere de bunuri electronice de valoare ridicată dintr-un depozit de distribuție. Cazul a atras atenția autorităților germane prin modul în care a fost pus în aplicare și prin prejudiciul semnificativ estimat la aproximativ 160.000 de euro.

Potrivit informațiilor din anchetă, incidentul a avut loc în vara anului 2024, când doi bărbați au fost angajați la un centru logistic din sudul Bavariei, specializat în manipularea și expedierea de produse electronice, inclusiv dispozitive marca Apple și Samsung. Activitatea lor profesională în cadrul companiei a fost de scurtă durată, deoarece la doar câteva zile de la începerea muncii au început să fie observate nereguli în procesul de expediere a coletelor.

Ce metodă folosea românul

Rolurile celor doi în cadrul depozitului includeau pregătirea comenzilor și etichetarea pachetelor destinate clienților finali. În mod normal, aceștia trebuiau să asigure corectitudinea livrărilor și să respecte procedurile standard de expediere. Totuși, anchetatorii au stabilit că au fost introduse în mod repetat modificări neautorizate în procesul de etichetare a coletelor.

Metoda utilizată a constat în aplicarea unor etichete de livrare falsificate sau modificate, astfel încât destinația reală a produselor să fie schimbată. În loc ca bunurile să ajungă la clienții care le comandaseră, acestea erau redirecționate către alte adrese controlate de persoanele implicate. Această procedură a fost repetată în cazul mai multor transporturi, ceea ce a dus la dispariția unui număr semnificativ de colete din fluxul normal de livrare.

Pe parcursul investigației, autoritățile au identificat un total de 39 de colete care au fost deturnate prin această metodă. Bunurile conțineau în principal telefoane mobile, tablete și alte dispozitive electronice de ultimă generație. Valoarea totală a produselor a fost estimată la aproximativ 160.000 de euro, conform evaluărilor companiei păgubite.

O parte dintre bunurile sustrase a fost recuperată parțial în urma unui control rutier efectuat pe o autostradă din Germania, unde unul dintre suspecți a fost oprit de poliție. În vehiculul acestuia au fost descoperite colete cu produse electronice în valoare de aproximativ 30.000 de euro. Restul mărfii, evaluată la aproximativ 130.000 de euro, nu a mai fost recuperată, iar anchetatorii au presupus că aceasta a fost scoasă din țară și introdusă în circuitul de revânzare.

CITEȘTE ȘI: Nu e banc! Ce cărau 2 români în portbagajul unui BMW, în Franța. N-au putut să explice de unde au așa ceva

Tribunalul București a decis! Ce se întâmplă cu Amalia Bellantoni