Nu e banc! Ce cărau 2 români în portbagajul unui BMW, în Franța. N-au putut să explice de unde au așa ceva

Doi români au fost protagoniștii unei întâmplări revoltătoare. Bărbații au fost prinși de oamenii legii din străinătate în timp ce transportau două oi în portbagajul unui BMW. Ce explicație au dat? Află toate detaliile în rândurile de mai jos!

Totul s-a întâmplat pe data de 8 noiembrie, atunci când cei doi au fost prinși în timp ce ascundeau două oi în portbagajul mașinii cu care se deplasau. Românii au fost reținuți în localitatea Pierre-Levée, departamentul Seine-et-Marne din Franța.

Oi găsite în portbagajul românilor

Atunci când au fost puși să ofere explicații, românii nu au putut justifica proveniența animalelor. Până când se va stabili exact de unde provin oile, bărbații au fost plasați în arest preventiv pentru „furt în grup”.

Pe lângă faptul că există șanse că acestea să fi fost furate, nici condițiile în care au fost transportate nu erau unele potrivite. Astfel de animale trebuie să fie ținute în condiții care să respecte niște reguli clare.

„Persoanele în cauză nu au furnizat explicații coerente privind originea oilor. Este adevărat că poate stârni zâmbete, dar transportul animalelor respectă anumite norme de igienă și de reglementare. Versiunile oferite de cei doi protagoniști erau incoerente. În funcție de proveniență, animalele pot să nu aibă crotalie și să iasă din efective în mod nedeclarat.”, a transmis Jandarmeria din Coulommiers.

Oile au fost preluate de serviciile competente și a fost pornită o anchetă pentru a se stabili de unde au fost luate animalele și dacă au fost furate sau nu. Verificările continuă pentru a vedea dacă ovinele aparțin unei ferme locale sau dacă ar fi fost sustrase din împrejurimi.

