Cum fac gospodinele din Moldova găluștele pentru supă. Ingredientul pe care îl adaugă la final

De: Irina Maria Daniela 16/03/2026 | 07:30
Cum fac gospodinele din Moldova găluștele pentru supă. Ingredientul pe care îl adaugă la final
Cum fac gospodinele din Moldova supa de găluște. Sursa foto: Shutterstock

Cine nu iubește o supă de găluște ca la carte, mai ales în zilele de primăvară? Acest fel de mâncare este sănătos și hrănitor, care se prepară în moduri diferite, în funcție de anumite zone ale țării. Găluștele sunt versatile și pot fi preparate atât în varianta lor clasică, cu ou, cât și în varianta de post, fără ou.

Azi îți prezentăm cum fac gospodinele din Moldova găluștele pentru supă și ce ingredient adaugă ele la final în supă, pentru o aromă deosebită. Nu este o rețetă grea dacă respecți toți pașii ca la carte.

Cum fac gospodinele din Moldova găluștele pentru supă

Pentru a pregăti găluște ca la carte sau varianta de post ai nevoie de doar câteva ingrediente. Nu sunt foarte scumpe și probabil le ai deja la tine în cămară.

Ingrediente pentru găluște:

  • 2 ouă
  • 2 linguri de ulei vegetal sau untură de rață/gâscă
  • 8 linguri de griș curat (dacă ouăle sunt mari se mai pot adăuga 1-2 linguri de griș)
  • un vârf de sare

Ingrediente pentru găluște de post:

  • 4 linguri de făină
  • 4 linguri de griș
  • 1 lingură amidon
  • 1 ceapă tocată mărunt

Cum se prepară găluștele de post:

Se amestecă bine făina cu grișul, amidonul și ceapa tocată mărunt de tot.

Se adaugă puțină apă călduță până când obțineți o pastă omogenă.

Formați găluștele cu lingura și puneți-le imediat la fiert.

Dacă lăsați compoziția să stea, veți obține găluște tari.

După ce fierb 5-10 minute, puteți opri focul și acoperi totul cu un capac.

Cum se prepară găluștele normale:

Borș cu găluște de brânză ca la Mănăstirea Sucevița. Se servește azi, 27 decembrie/ sursă foto: envato.com
Sursă foto: envato.com

Începe prin a separa gălbenușurile de albușuri și bate-le spumă tare.

Pune sare peste gălbenușuri și amestecă-le cu două linguri de ulei.

Amestecă gălbenușurile și albușurile cu o furculiță, folosind mișcări de jos în sus.

Toarnă grișul în ploaie peste amestec, puțin câte puțin. Pentru a obține găluște pufoase, toarnă grișul cu mișcări lente.

Compoziția va fi moale și trebuie lăsată 10-15 minute să se „odihnească”. În acest timp, grișul se va umfla și va fi pregătit pentru supă.

Cum se modelează găluștele pentru supă

Ia o lingură de ciorbă mai mare sau mai mică, după dimensiunea pe care ți-o dorești. Umple o cană cu apă pentru a înmuia lingura în ea.

Gospodinele din Moldova folosesc din zeama de la supa pentru a înmuia lingura cu care modelează găluștele din compoziția de griș.

Formează găluște după dimensiunea dorită, dar nu uita că își vor tripla volumul!

Găluștele formate pot fi fierte în apă sau în supă, direct. Nu le pune niciodată în apă clocotită deoarece se pot sparge și împrăștia în lichid.

Ca găluștele tale să nu se întărească, este indicat să le fierbi la foc mic pentru 12 minute, în funcție de cât de mari le-ai făcut. Poți să întorci găluștele de pe o parte pe alta, dar cu mare grijă, să nu le strici.

După ce găluștele au fiert și supa este gata, oprește focul și presară pătrunjel proaspăt sau de la congelator peste conținut. Lasă oala acoperită cu un capac pentru 10 minute, apoi bucură-te de o farfurie cu supă de găluște ca la Moldova!

