Prima zi de caniculă în București. Pe ce dată vin temperaturile insuportabile, potrivit meteorologilor Accuweather

De: Alina Drăgan 10/05/2026 | 08:37
În ultimii ani, românii au avut parte de veri caniculare, cu temperaturi extreme. Însă, vara lui 2026 pare să aducă o prognoză meteo diferită. Meteorologii Accuweather anunță un sezon mult mai echilibrat. Însă, chiar și așa, episoadele de caniculă nu o să lipsească. Pe ce dată vin temperaturile insuportabile în București?

Ultimele veri au adus temperaturi covârșitoare, iar valul de caniculă debuta încă de la începutul sezonului. În 2026, meteorologii Accuweather estimează că lunile de vară vor avea temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, fără episoade severe și prelungite de caniculă.

Conform prognozei meteo actuale, prima lună de vară va aduce în Capitală o vreme plăcută, cu valori termice specifice perioadei. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 23 și 29 de grade Celsius. De asemenea, pe parcursul nopților, temperaturile scad destul de mult, cu minime cuprinse între 12 și 17 grade.

Temperaturile vor ajunge la 30 de grade abia spre finalul lunii iunie. Estimările actuale arată că nici luna iulie nu va fi dominată de temperaturi extreme. Însă, în a doua lună de vară apar și primele episoade de caniculă.

Mai exact, pragul de 35 de grade Celsius, specific caniculei severe, se va depăși pentru prima oară în data de 12 iulie. Meteorologii Accuweather anunță atunci o temperatură maximă de 36 de grade. De asemenea, în data de 13 iulie, valorile termice urcă și mai mult și ajung la o maximă de 37 de grade.

Prima zi de caniculă în București /Foto: Accuweather

Deși episoadele de caniculă nu dispar complet, potrivit estimărilor actuale par să fie destul de puține. În restul lunii iulie, specialiștii anunță temperaturi ce nu depășesc pragul de 35 de grade.

Așadar, vara lui 2026 ar putea fi una dintre cele mai blânde din ultimii ani. Datele disponibile în prezent indică o vară mai echilibrată, după perioade în care românii s-au confruntat constant cu valuri de caniculă, secetă și temperaturi record.

 

