Prognoza Meteo azi, 10 mai 2026.Vremea se strică în sud și sud-est! Averse și descărcări electrice anunțate în mai multe zone din țară

România va traversa un interval cu vreme în general plăcută din punct de vedere termic, dar cu episoade de instabilitate atmosferică în special în est, sud-est și la munte. Temperaturile vor rămâne apropiate de valorile normale ale perioadei, însă aversele și descărcările electrice își vor face simțită prezența în mai multe regiuni. În vest și sud-vest, vremea va rămâne mai caldă și mai stabilă, în timp ce estul și zonele montane vor avea parte de un decor mai capricios de primăvară.

Vremea în România

Potrivit prognozei Agenției Naționale de Meteorologie, ziua ne aduce o vreme schimbătoare în mare parte din țară. Cerul va fi variabil, însă în multe regiuni vor apărea înnorări temporare și ploi, mai ales sub formă de aversă.

Fenomenele vor fi mai frecvente în jumătatea de est a țării și în zonele montane, iar după-amiaza sunt posibile și descărcări electrice, în special în Muntenia, Dobrogea și în zona Carpaților Orientali și Meridionali. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 27 de grade, iar minimele între 5 și 13 grade.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și local în sud-est. Izolat, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

Vremea pe regiuni

În nord și vest, vremea va fi relativ plăcută în prima parte a zilei, cu perioade însorite și temperaturi ridicate pentru această perioadă. Maximele vor ajunge la 23–27 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 8 și 13 grade. Noaptea, în extremitatea vestică, vor apărea înnorări și ploi de scurtă durată.

În sud și sud-est, atmosfera va deveni mai instabilă după prânz. Vor fi perioade cu averse și, izolat, descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 25 de grade, iar cele minime între 10 și 13 grade. Vântul va avea unele intensificări, mai ales în sud-est.

În Oltenia și sud-vest, vremea va fi caldă, cu maxime de 24–27 de grade și minime între 9 și 12 grade. Cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar local și trecător spre seară și noaptea.

În est și nord-est, instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată. Vor fi înnorări temporare și averse, iar local se pot semnala descărcări electrice. Temperaturile maxime vor atinge 18–23 de grade, iar minimele vor coborî spre 5–9 grade, mai ales în depresiunile Carpaților Orientali.

În centrul țării și zona Carpaților, vremea va fi răcoroasă dimineața, iar după-amiaza vor apărea ploi de scurtă durată în zonele montane. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 22 de grade, iar minimele între 4 și 8 grade. Pe crestele montane, vântul va sufla mai intens.

În Dobrogea și zona Mării Negre, vremea va fi variabilă, dar cu tendință de instabilitate după-amiaza. Vor fi posibile averse și descărcări electrice, iar vântul va avea unele intensificări. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 23 de grade, iar cele minime între 11 și 13 grade.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi schimbătoare. Cerul va avea înnorări temporare, iar la începutul zilei va ploua slab. După-amiaza sunt posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 22 de grade. Noaptea, minima va coborî spre 11–13 grade.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de 20–22 de grade, iar minima de 7–9 grade, cu posibile ploi trecătoare spre seară.

În Timișoara, vremea va fi mai caldă, cu maxime de 25–27 de grade și minime de 11–13 grade. Ploile vor apărea mai ales noaptea.

În Iași, vor fi înnorări și averse temporare, iar temperaturile vor varia între 18 și 22 de grade ziua și 6–8 grade noaptea.

În Craiova, maxima va atinge 24–26 de grade, iar minima va fi de 10–12 grade, cu șanse reduse de ploaie.

În Constanța, vremea va fi ușor instabilă, cu maxime de 20–22 de grade și minime de 11–13 grade. Spre după-amiază sunt posibile averse și descărcări electrice.

În Brașov, vremea va fi mai răcoroasă, cu temperaturi maxime de 17–19 grade și minime de 5–7 grade. După-amiaza sunt posibile ploi slabe de scurtă durată.

CITEȘTE ȘI: ANM anunță cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice! Vremea se schimbă radical în weekend

Orașele din România în care ninge începând de mâine, potrivit meteorologilor Accuweather