ANM anunță cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice! Vremea se schimbă radical în weekend

De: Alina Drăgan 08/05/2026 | 13:10
Cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice

Vremea se schimbă din nou! După câteva zile însorite, cu temperaturi peste normalul perioadei, vremea se schimbă, iar instabilitatea atmosferică se instalează în aproape toată țara. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, grindină și rafale de vânt. Mai mult, ANM a emis două avertizări cod galben și se anunță precipitații abundente.

Finalul săptămânii aduce o schimbare bruscă de registru, iar instabilitatea atmosferică se instalează treptat. Vremea se schimbă, din nou, iar meteorologii nu vin cu vești prea bune. Weekend-ul aduce vreme instabilă în mare parte a țării, cu averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și, izolat, grindină.

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de cantități de apă în general moderate și instabilitate atmosferică. Avertizarea este valabilă în intervalul 08 mai, ora 12 – 10 mai, ora 10.

„În intervalul menționat, la munte, în sud-vestul, sudul, centrul și estul țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse în general moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 35…50 km/h) și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp”, anunță meteorologii.

De asemenea, în vigoare este și o avertizare cod galben de cantități de apă însemnate și instabilitate atmosferică. Avertizarea este valabilă în intervalul 08 mai, ora 12 – 08 mai, ora 22 și vizează cea mai mare parte a Moldovei și local Carpații Orientali și Meridionali.

„În cea mai mare parte a Moldovei și local în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat intensificări ale vântului (rafale de 50…60 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp”, au mai spus meteorologii.

 

