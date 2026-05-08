Cum arată Valentin Ceaușescu după ce boala i s-a ameliorat. Este de nerecunoscut

Moment emoționant în fotbalul românesc. Steaua a marcat 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, iar evenimentul a readus la aceeași masă nume grele din generația de aur. Printre invitați s-a aflat și Valentin Ceaușescu, fiul fostului cuplu prezidențial Nicolae și Elena Ceaușescu, o prezență rară în spațiul public în ultimii ani.

Valentin Ceaușescu, apariție rară

„Eroii de la Sevilla” au fost celebrați mai întâi pe gazon, imediat după partida Steaua – Sepsi, iar apoi atmosfera s-a mutat într-un cadru privat, la restaurant, unde foștii mari fotbaliști s-au reunit pentru povești și amintiri.

Fostul internațional Gabi Balint a surprins momentul într-o postare pe rețelele sociale, unde a transmis emoția revederii cu foștii colegi. El a spus că întâlnirea a fost una specială, încărcată de nostalgie și bucuria revederii după mulți ani.

„După atâția ani, încă ne putem strânge împreună, cu aceeași bucurie și aceleași amintiri”, a scris Balint, mulțumindu-i totodată lui Valentin Sălăgean pentru organizare și ospitalitate.

Fostul atacant a descris seara ca fiind una „caldă”, în care s-au depănat amintiri din perioada de glorie a fotbalului românesc, într-un cadru relaxat, între prieteni care au scris istorie.

La eveniment a fost prezent și Valentin Ceaușescu, cunoscut în anii ’80 ca unul dintre apropiații echipei Steaua, implicat și susținător al clubului în perioada sa de aur. Apariția sa a atras atenția, mai ales în contextul problemelor de sănătate cu care s-a confruntat în ultimii ani.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat

Surse medicale au relatat că Valentin Ceaușescu a fost diagnosticat în urmă cu mai bine de un deceniu cu o afecțiune gravă, care a necesitat intervenții chirurgicale și monitorizare constantă. În 2009, acesta ar fi trecut printr-o operație de îndepărtare a unei tumori la vezica urinară.

Ulterior, boala ar fi recidivat, iar starea sa de sănătate ar fi impus noi investigații și tratamente. În ultimii ani, acesta ar fi fost internat și în unități medicale din București, inclusiv în spitalul Serviciului Român de Informații „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”.

Valentin Ceaușescu n-ar fi avut bani de tratament

Tratamentul recomandat în astfel de cazuri ar fi unul costisitor și nu ar fi fost integral acoperit de sistemul public de sănătate. Au existat demersuri către instituții precum Ministerul Sănătății și CNAS pentru sprijin financiar, însă fără rezultat favorabil.

În lipsa decontării, anumite terapii ar presupune costuri ridicate, medicamentele ajungând la mii de lei pe flacon, ceea ce face tratamentul dificil de susținut pe termen lung.

Chiar și în aceste condiții, apariția lui Valentin Ceaușescu la evenimentul dedicat Stelei a fost remarcată de cei prezenți, fiind văzut ca un moment simbolic al unei legături care a rămas, în timp, între el și generația care a adus cel mai mare trofeu din istoria fotbalului românesc.

