Alertă în România! Darius a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui adolescent în vârstă de 14 ani. Se pare că familia nu mai reușește să îl contacteze, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitului Urziceanu Darius, în vârstă de 14 ani. Se pare că la data de 7 mai, în jurul orei 10:15, minorul a plecat voluntar din curtea Școlii Gimnaziale nr.34, din Craiova, și nu a mai revenit.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Urziceanu Darius sunt: înălțime – 160 cm, greutate – 50 kg, ten măsliniu, păr negru, scurt, ochi căprui.

La momentul dispariției, adolescentul purta: pantaloni scurți de culoare albastră, jachetă de culoare albastră, iar în picioare purta pantofi sport negri.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea adolescentului este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Darius. Este lege

Cine îl vede pe Darius este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

