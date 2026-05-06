Un bărbat de 65 de ani din Harghita a fost dat dispărut pe 27 aprilie. Unde a fost găsit după o săptămână

Sfârșit tragic pentru un bărbat în vârstă de 65 de ani. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost găsit duminică, 3 mai, într-o pădure din apropierea localității Lupeni, în Harghita. Se pare că acesta fusese dat dispărut în urmă cu o săptămână.

Bărbatul în vârstă de 65 de ani fusese dat dispărut în urmă cu o săptămână. Dispariția sa a fost sesizată în data de 27 aprilie, după ce nu a mai fost văzut de localnici. Bărbatul trăia într-un cătun și mergea des în pădure.

După o săptămână de căutări, trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit duminică, 3 mai, într-o pădure din apropierea localității Lupeni. În urma primelor verificări, autoritățile spun că pe trupul neînsuflețit au fost găsite mușcături, iar în acest moment există suspiciunea că omul ar fi fost ucis de un urs.

„Pe 3 mai 2026, polițiștii din Odorheiu Secuiesc au fost alertați că o persoană decedată a fost găsită în pădurea din apropierea localității Lupeni. La fața locului, echipa operativă a constatat că este vorba despre un localnic în vârstă de 65 de ani”, a transmis IPJ Harghita.

„Suntem prizonieri în propriile noastre sate”

Primarul comunei Lupeni, Kovacs Lehel, susține ipoteza atacului unui urs. De asemenea, animalul a apărut în zonă și în timp ce polițiștii așteptau echipele de cercetare, dar a fost alungat.

Mai mult, pădurarul ar fi confirmat că în acea zonă există un urs, iar oamenii sunt îngrijorați că animalul ar putea ataca din nou.

„Un om a fost ucis de urs în județul Harghita. Nu rănit. Ucis. Și parțial mâncat. Animalul este liber. Autoritățile privesc. (…) Copiii noștri nu pot ieși pe stradă după ora 18. Pădurea, care a fost parte din viața noastră, ne este interzisă. Suntem prizonieri în propriile noastre sate. Suntem cetățeni ai acestei țări. Plătim taxe. Avem dreptul la protecție. Copiii noștri merg la școală pe drumuri pe care trec urși. Păstorii nu mai pot sta cu oile pe munte. Bătrânii care trăiesc singuri la marginea satelor sunt în pericol de moarte – exact ca bărbatul din Lupeni”, a scris într-o postare pe Facebook Vicepreședintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba.

