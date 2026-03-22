Ghid turistic, atacat de urs într-o pădure din Mureș! Bărbatul a ajuns la spital cu numeroase răni

De: Alina Drăgan 22/03/2026 | 23:38
Ghid turistic, atacat de urs într-o pădure din Mureș

Un bărbat de 58 de ani a ajuns la spital după ce a fost atacat de urs într-o pădure din Mureș. Victima este ghid turistic și făcea o recunoaștere de trasee când s-a întâlnit cu ursul. Bărbatul a apucat să sune la 112 . În urma celor întâmplate, victima a fost preluată de un elicopter SMURD și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Mureș.

Incidentul a avut loc într-o pădure dintre comunele Măgherani și Ghindari, din județul Mureș. Bărbatul, ghid turistic din Târgu Mureș, făcea o recunoaștere de trasee când s-a întâlnit cu ursul. Animalul nu a ezitat și l-a atacat, dar din fericire bărbatul a reușit să scape cu viață.

Ghidul turistic, în vârstă de 58 de ani, se plimba singur într-o pădure din județul Mureș, între comunele Măgherani și Ghindari, când, la un moment dat, a văzut ursul, care a sărit să-l atace. Din fericire, bărbatul a reușit să sune la 112, iar echipajele de salvare au intervenit rapid.

„La sosirea forțelor de intervenție, victima era conștientă. În urma evaluării medicale s-a constatat că victima prezintă multiple plăgi deschise la nivelul membrelor inferioare și o fractură deschisă la membrul superior stâng. Aceasta a fost preluată de elicopter și transportată la UPU Târgu Mureș pentru îngrijiri medicale suplimentare”, a declarat Pasc Aurel, purtător de cuvânt ISU Mureș.

Bărbatul a fost transportat cu un elicopter SMURD la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Mureș. Acesta s-a ales cu mai multe răni în urma atacului ursului. Este vorba despre câteva plăgi mușcate la nivelul coapsei și o fractură deschisă la antebrațul stâng.

„În jurul orei 14.00 a fost adus în serviciul nostru un pacient conștient, cooperant, cu o fractură deschisă de antebraț stâng și câteva plăgi mușcate la nivelul coapsei drepte”, a declarat Marina Ștefanița, medic rezident UPU Mureș.

 

