Țara în care copiii sunt obligați să poarte clopoței pentru a se apăra de urși. De ce s-a luat decizia

Japonia se confruntă cu una dintre cele mai dificile situații din ultimii ani, după ce numărul urșilor a crescut atât de mult încât animalele pătrund tot mai des în localități. Pentru a-i proteja pe cei mici, autoritățile au lansat măsuri speciale, precum purtarea clopoțeilor.

Creșterea alarmantă a numărului de urși din Japonia a determinat autoritățile să ia măsuri neobișnuite pentru a-i proteja pe cei mici. Mii de copii au primit clopoței speciali care fac zgomot în timpul mersului, pentru a descuraja animalele să se apropie de zonele locuite. Înainte ca aceștia să fie distribuiți, elevii participă la lecții speciale despre cum să reacționeze dacă întâlnesc un urs.

„Înainte ca clopoţeii împotriva urşilor să fie daţi elevilor, profesorii îi învaţă pe elevi la ore cum să se ferească, mai întâi, de urşi”, explică jurnalistul Kento Tsunakawa.

În Japonia, copiii sunt obligați să poarte clopoței

Invaziile urșilor în localități au devenit tot mai dese, iar unele incidente au dus la morți și răniți. Animalele au fost observate lângă școli, în preajma locuințelor și chiar în magazine, ceea ce a sporit anxietatea localnicilor. Unul dintre ei spune:

„Când urşii aud acest sunet într-un loc aglomerat, o să creadă că e cineva acolo şi o să plece”, spune un localnic. „Încă sunt puţin îngrijorat. Din când în când, sunt urme pe pământ. Am auzit că, uneori, urşii vin în apropierea caselor noastre”, a mai spus o altă persoană.

Gravitatea situației i-a determinat pe oficiali să ceară sprijinul armatei. În unele cazuri, oamenii au fost atacați chiar atunci când încercau să se apere, astfel că încearcă să ia măsuri de precauție.

„Am oprit maşina şi credeam că pot să-mi iau puşca la timp, dar nu am reuşit. Imediat cum am deschis uşa maşinii, ursul a venit în faţa mea şi m-a atacat”, a mai spus un localnic.

Cu o populație de peste 13.000 de urși, unii cântărind până la 400 de kilograme, autoritățile sunt nevoite să acționeze ferm pentru a limita riscurile și a restabili siguranța în zonele afectate.

