Noua materie pe care elevii ar putea să o învețe la școală. Autoritățile trag un semnal de alarmă părinților!

Specialiștii propun introducerea acestei discipline în școli pentru a combate un fenomen tot mai îngrijorător, unde să se discute despre dependența digitală. În prezent, adicția de internet este mai răspândită printre copii decât cea de droguri sau jocuri de noroc.

Potrivit datelor recente, 71% dintre elevi petrec zilnic timp pe TikTok, iar 66% folosesc frecvent Instagramul. Aproape toți copiii recunosc că au învățat singuri regulile mediului online, fără să aibă o educație din partea adulților în acest sens. Consecințele nu au întârziat să apară: o treime dintre ei au avut conturile sparte, iar 20% au fost hărțuiți sau au primit materiale cu conținut sexual.

Adolescenții sunt mai dependenți de internet

În medie, adolescenții petrec între două și trei ore pe zi jucându-se online, ceea ce însumează peste o mie de ore anual în fața ecranului. Specialiștii avertizează că, de multe ori, după dependența digitală urmează alte forme de adicție precum tutun, alcool, droguri sau jocuri de noroc.

Conform unui studiu, România pierde anual 1,35 miliarde de euro, adică 0,4% din PIB, din cauza efectelor dependențelor în rândul tinerilor. Cu acești bani s-ar fi putut plăti încălzirea pentru 70% dintre gospodării sau s-ar fi putut moderniza școli și spitale.

„Adicțiile digitale sunt mai răspândite pentru copiii până în 10 ani. Mamele au răspuns că sunt preocupați mai mult de telefoane și tablete, iar după 10 ani, din păcate, de tutun, droguri și alcool. Era o mamică care plimba copilul în căruț și avea copilul telefon. Cât putea să aibă? Maxim 2 ani”, a declarat Mihaela Moșora, profesor universitar dr. la ASE.

În lipsa unor programe de consiliere eficiente, riscul cel mai mare este abandonul școlar, care reprezintă o problemă națională.

„Poate în orașele mari există servicii de consiliere, dar în mediul rural lipsesc cu desăvârșire. Școala e un factor important, e nevoie de educație digitală, de fapt educație pentru sănătate”, a explicat George Roman, director programe Salvați Copiii.

CITEȘTE ȘI: Carmen Andreea Herea, urmașa Simonei Halep, salt colosal în clasamentul WTA: ”Ne asemănăm”

Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani! Ce studiază soția lui Ștefan Bănică Jr.