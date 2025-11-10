Acasă » Știri » Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani! Ce studiază soția lui Ștefan Bănică Jr.

Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani! Ce studiază soția lui Ștefan Bănică Jr.

De: Irina Rasoveanu 10/11/2025 | 21:26
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani! Ce studiază soția lui Ștefan Bănică Jr.
Lavinia Pîrva/ Sursa foto: Instagram

Un nou început pentru Lavinia Pîrva! Soția lui Ștefan Bănică Jr. a început să studieze un domeniu total diferit față de industria muzicală. Bruneta s-a înscris la facultate, iar acum a vorbit deschis despre alegerea sa. Află, în articol, toate detaliile!

Lavinia Pîrva a fost mereu dornică să împărtășească proiectele sale muzicale cu fanii, însă a preferat să păstreze discreția cu privire la viața personală. Foarte rar, bruneta vorbește despre aspectele private. Ei bine, de această dată, a decis să le facă urmăritorilor săi o confesiune. Artista s-a înscris la facultate și își dorește să aprofundeze un domeniu foarte greu.

Ce studiază Lavinia Pîrva la facultate

Lavinia Pîrva și-a surprins fanii cu o veste neașteptată. La cei 40 de ani ai săi, soția lui Ștefan Bănică Jr. s-a înscris la facultate. Artista și-a dorit mult să studieze Psihologia, așa că a decis să facă acest pas.

„Nu știu dacă e un nou început. Poate e doar o continuare mai conștientă a drumului meu. Sunt studentă la Psihologie. Nu pentru o a doua diplomă, nici pentru un titlu nou și nici pentru că e la ‘modă’, ci pentru a aprofunda ceva ce simt că a fost mereu parte din mine: un mod firesc de a fi aproape de oameni, de a le înțelege trăirile și de a căuta, împreună, sens acolo unde pare că nu mai este”, a scris Lavinia Pîrva pe Instagram.

Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs pentru ocuparea posturilor
Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Lavinia Pîrva/ Sursa foto: Instagram

Lavinia Pîrva a mărturisit că muzica rămâne felul ei de a trăi emoțiile și de a se exprima, iar cu ajutorul psihologiei vrea să înțeleagă mai multe. Soția lui Ștefan Bănică Jr. a precizat că a simțit din tot sufletul să facă acest pas.

„Poate am ales, fără să-mi dau seama, ca muzica să vină prima. A fost dintotdeauna felul meu de a trăi emoția, de a o transforma în sunet, în poveste, în legătură. Iar acum, psihologia vine la momentul potrivit, cu liniștea, experiența, înțelepciunea și profunzimea de care e nevoie pentru a privi cu adevărat spre mine și spre celălalt. Cele două se leagă firesc.

Muzica rămâne felul meu de a mă exprima. Psihologia devine felul meu de a înțelege. Și între ele se naște un loc în care mă regăsesc mai adevărată, mai blândă, mai întreagă. E un început care mă emoționează, un pas pe care îl simt din tot sufletul și un drum care nu cere aplauze, ci doar sinceritate. Pentru că, uneori, adevărata schimbare nu se vede, se simte”, a adăugat partenera lui Ștefan Bănică Jr.

Citește și: Ce sumă uriașă plătesc Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pârva pentru școala privată a băiețelului lor. Unde învață Alexandru

Lavinia Pîrva și-a modificat chipul? Cum a apărut pe internet soția lui Ștefan Bănică

Tags:
Iți recomandăm
Jador și Oana Ciocan au publicat primele imagini cu chipul fiului lor. Cum arată micuțul Avraam
Știri
Jador și Oana Ciocan au publicat primele imagini cu chipul fiului lor. Cum arată micuțul Avraam
Adevărul despre avionul care a creat vâlvă pe TikTok! Totul despre „mușamalizarea unui accident” și locația actuală a aeronavei
Știri
Adevărul despre avionul care a creat vâlvă pe TikTok! Totul despre „mușamalizarea unui accident” și locația actuală a…
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
Mediafax
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și...
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase
Gandul.ro
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu...
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin intermediul unui angajat pe meciurile echipei lor
Adevarul
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin...
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
Digi24
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în...
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație din lume
Mediafax
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație...
Parteneri
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”. Care sunt riscurile
Digi 24
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”....
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
Digi24
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații...
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
Promotor.ro
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
go4it.ro
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase
Gandul.ro
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Jador și Oana Ciocan au publicat primele imagini cu chipul fiului lor. Cum arată micuțul Avraam
Jador și Oana Ciocan au publicat primele imagini cu chipul fiului lor. Cum arată micuțul Avraam
Adevărul despre avionul care a creat vâlvă pe TikTok! Totul despre „mușamalizarea unui accident” ...
Adevărul despre avionul care a creat vâlvă pe TikTok! Totul despre „mușamalizarea unui accident” și locația actuală a aeronavei
Un milionar rus și soția sa, găsiți morți în Dubai. Cum au încercat criminalii să scape de dovezi. ...
Un milionar rus și soția sa, găsiți morți în Dubai. Cum au încercat criminalii să scape de dovezi. Trei suspecți au fost arestați
Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare, după doar trei săptămâni. Ce a declarat fostul președinte ...
Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare, după doar trei săptămâni. Ce a declarat fostul președinte francez
Noua materie pe care elevii ar putea să o învețe la școală. Autoritățile trag un semnal de alarmă părinților!
Noua materie pe care elevii ar putea să o învețe la școală. Autoritățile trag un semnal de alarmă părinților!
Marius Tucă Show începe marți, 11 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea
Marius Tucă Show începe marți, 11 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea
Vezi toate știrile
×