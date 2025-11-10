Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani! Ce studiază soția lui Ștefan Bănică Jr.

Un nou început pentru Lavinia Pîrva! Soția lui Ștefan Bănică Jr. a început să studieze un domeniu total diferit față de industria muzicală. Bruneta s-a înscris la facultate, iar acum a vorbit deschis despre alegerea sa. Află, în articol, toate detaliile!

Lavinia Pîrva a fost mereu dornică să împărtășească proiectele sale muzicale cu fanii, însă a preferat să păstreze discreția cu privire la viața personală. Foarte rar, bruneta vorbește despre aspectele private. Ei bine, de această dată, a decis să le facă urmăritorilor săi o confesiune. Artista s-a înscris la facultate și își dorește să aprofundeze un domeniu foarte greu.

Ce studiază Lavinia Pîrva la facultate

Lavinia Pîrva și-a surprins fanii cu o veste neașteptată. La cei 40 de ani ai săi, soția lui Ștefan Bănică Jr. s-a înscris la facultate. Artista și-a dorit mult să studieze Psihologia, așa că a decis să facă acest pas.

„Nu știu dacă e un nou început. Poate e doar o continuare mai conștientă a drumului meu. Sunt studentă la Psihologie. Nu pentru o a doua diplomă, nici pentru un titlu nou și nici pentru că e la ‘modă’, ci pentru a aprofunda ceva ce simt că a fost mereu parte din mine: un mod firesc de a fi aproape de oameni, de a le înțelege trăirile și de a căuta, împreună, sens acolo unde pare că nu mai este”, a scris Lavinia Pîrva pe Instagram.

Lavinia Pîrva a mărturisit că muzica rămâne felul ei de a trăi emoțiile și de a se exprima, iar cu ajutorul psihologiei vrea să înțeleagă mai multe. Soția lui Ștefan Bănică Jr. a precizat că a simțit din tot sufletul să facă acest pas.

„Poate am ales, fără să-mi dau seama, ca muzica să vină prima. A fost dintotdeauna felul meu de a trăi emoția, de a o transforma în sunet, în poveste, în legătură. Iar acum, psihologia vine la momentul potrivit, cu liniștea, experiența, înțelepciunea și profunzimea de care e nevoie pentru a privi cu adevărat spre mine și spre celălalt. Cele două se leagă firesc. Muzica rămâne felul meu de a mă exprima. Psihologia devine felul meu de a înțelege. Și între ele se naște un loc în care mă regăsesc mai adevărată, mai blândă, mai întreagă. E un început care mă emoționează, un pas pe care îl simt din tot sufletul și un drum care nu cere aplauze, ci doar sinceritate. Pentru că, uneori, adevărata schimbare nu se vede, se simte”, a adăugat partenera lui Ștefan Bănică Jr.

